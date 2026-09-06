Un Barça demoledor provoca la 'pañolada' en Mestalla

Los de Flick siguen en modo apisonadora, se colocan como líderes en solitario y hacen estallar a una afición valencianista que ya no tiene paciencia.

Habían fallado Real Madrid y Atlético de Madrid. Era una oportunidad inmejorable para el Barça de asaltar el liderato de la Liga. Así lo hicieron los blaugrana. Un tempranero gol de Lamine dio comienzo a un dominio que no tuvo resistencia en ningún momento.

Era el minuto seis, y en el ocho, el VAR tuvo que intervenir para anular el que era el doblete de la joya del Barça. Menos de quince minutos más tarde, Fermín puso el 0-2 tras una nueva asistencia de Anthony Gordon. El inglés sigue aportando mucho en ataque aunque se le resiste el gol.

El Barça tuvo varias opciones de gol de irse al descanso con más ventaja pero Dimitrievski evitó que la goleada fuera a más. Al cominezo de la segunda parte, poco más pudo hacer el macedonio para mantener el marcador como estaba.

Transcurridos los primeros cinco minutos, Raphinha empujó un gran pase de Fermín para hacer el 0-3. El brasileño, reconvertido de nuevo en '9', siguió con su racha goleadora. Son seis goles en cuatro partidos para el capitán blaugrana. Flick tiene muy claro que es su delantero centro.

Una gran triangulación entre Pedri y Olmo generaron el 0-4, que firmó el tinerfeño y Lamine, también a pase de Olmo, puso el quinto. El Barça certifica así un balance de 17 goles a favor y solo dos en contra en las primeras 4 jornadas de Liga.

Los de Flick son líderes en solitario con unos fichajes que parecen estar integrados. Rodri fue titular por primera vez y Gabriel Jesús debutó con la camiseta blaugrana. El Barça visitará al Feyenoord el próximo miércoles en su debut en Champions. Para la siguiente jornada de Liga, se enfrentará al Levante en el Ciutat de Valencia.

EL Valencia, al límite

Los de Corberán suman un punto de 12 posibles. Mestalla ha estallado y ha acabado protagonizando una pañolada que muestra la indignación de la afición. La situación es límite y da la sensación de que debe intentar revertirse antes de que sea demasiado tarde.

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