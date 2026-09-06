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Guerra en Oriente Medio

Irán intensifica sus ofensivas y ataca a siete embarcaciones de EEUU en respuesta a la destrucción de tres buques de su "red fantasma"

¿Qué ha pasado? La Guardia Revolucionaria ha confirmado los ataques a "tres petroleros que cruzaban Ormuz sin autorización" y a "tres buques vinculados al asesino de niñas de EEUU en otras zonas". Luego, han bombardeado otro "vehículo de superficie no tripulado".

Varios barcos navegando por Ormuz Varios barcos navegando por OrmuzReuters
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Irán ha respondido a Estados Unidos. Ha respondido a los ataques del Ejército de Donald Trump a varios de sus buques en Ormuz. A parte de la "red fantasma" de la Guardia Revolucionaria iraní. Tras ello, los persas han intensificado sus bombardeos en la zona lanzando una ofensiva contra siete embarcaciones norteamericanas que navegaban por el estrecho.

En un primer momento, la Guardia Revolucionaria de Irán confirmó el ataque contra "tres petroleros que cruzaban sin autorización por Ormuz y tres buques vinculados al asesino de niñas de Estados Unidos en otras zonas".

En el comunicado, explicaban que los "terroristas" estadounidenses atacaron a tres petroleros propiedad de Irán "en un acto brutal fruto de la desesperación".

"Que no os engañe el Ejército terrorista de Estados Unidos. Evitad cualquier movimiento sospechoso para cruzar por rutas no autorizadas o de lo contrario seréis atacados", han insistido en un comunicado, en "firme advertencia" a todos los buques que están en el golfo Pérsico y cerca de Ormuz.

Posteriormente, informaron de otro ataque sobre un vehículo de superficie no tripulado, elevando a siete las embarcaciones norteamericanas atacadas en las últimas 24 horas.

"Las heroicas fuerzas navales del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica atacaron un vehículo de superficie no tripulado perteneciente al ejército estadounidense que intentaba entrar en la zona protegida del estrecho de Ormuz", ha indicado la Guardia Revolucionaria en un comunicado oficial.

Avisan de "respuestas contundentes"

En este comunicado, vuelven a advertir de que "cualquier movimiento enemigo recibirá una respuesta contundente", reafirmando su determinación de continuar defendiendo a Irán.

En ese sentido, Ali Mohammadi, portavoz de la Armada de la Guardia Revolucionaria, ha explicado que en los diez últimos días "ha castigado y multado" a entre dos y cinco buques cada noche teniendo que entrar incluso en combate.

"Los ataques de EEUU no han causado ni el más ligero problema para el dominio de la Armada de la Guardia Revolucionaria y el control de esta región", ha recalcado.

En un anuncio posterior, el Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) ha notificado además que su Fuerza Aérea Especial ha atacado con varios misiles balísticos un portaaviones y una fragata pertenecientes a la Armada estadounidense, a los que ha acusado de estar "causando problemas a los barcos iraníes y participando en el bloqueo marítimo".

Según el comunicado, recogido por la agencia de noticias IRNA, ambos buques han sufrido daños y, "temiendo un nuevo ataque", se han visto forzados a abandonar la zona de conflicto.

El CGRI ha asegurado también que Estados Unidos se ha visto obligado a reconocer oficialmente el ataque contra los dos buques. "La admisión del CENTCOM (Mando Central de EEUU) que confirma esta operación es un documento vivo de la derrota estratégica del enemigo y una prueba del poder ofensivo del CGRI", ha sostenido.

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