El llanto desconsolado de Pablo García, obligado a dejar el Real Betis

Es el llanto del futbolista que no se quiere marchar de su club. Es Pablo García, que jugará en el Racing de Santander.

Es sin duda la imagen del cierre de mercado de fichajes en España. Pablo García, del Real Betis, fue obligado a dejar el club y abandonó las instalaciones entre lágrimas. Jugará en el Racing de Santander, aunque él no se quería marchar.

Su rostro lo decía todo. Ni el jugador ni su madre, que le acompañaba en el coche, podían contener las lágrimas.

"Esperemos que todo vaya muy bien y que seamos los mejores en Champions este año", decía en el micrófono de laSexta.

Entre aplausos de los aficionados, Pablo se marchaba completamente hundido. Obligado a abandonar el club de su vida.

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