La ultraderechista AfD logra una victoria histórica en las elecciones de Sajonia-Anhalt, según los sondeos a pie de urna

Los detalles Las encuestas apuntan a que obtiene el 44,5% de los votos, mientras que la CDU de Merz cae hasta el 18,5% de apoyos, frente al 37,1% que recibió en 2021, lo que supone un duro revés en un estado donde los conservadores gobiernan desde 2002.

El partido ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) ha conseguido una victoria histórica en Sajonia-Anhalt, según los sondeos a pie de urna publicados. La AfD ha obtenido el 44,5% de los votos, más del doble del 20,8% alcanzado en 2021, lo que representa un duro golpe para los conservadores del canciller Friedrich Merz. La CDU de Merz ha caído al 18,5%, desde el 37,1% de 2021, en un estado que han gobernado desde 2002. La mayoría de partidos han descartado coaliciones con la AfD, lo que podría obligarles a obtener una mayoría de escaños para gobernar.

El partido ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) ha logrado una victoria histórica en el estado oriental de Sajonia-Anhalt, según los sondeos a pie de urna publicados este domingo. Estos resultados suponen un duro golpe a los conservadores del canciller Friedrich Merz.

La AfD obtiene el 44,5% de los votos, según los sondeos a pie de urna de la cadena pública 'ARD', frente al 20,8% que consiguió en 2021, lo que supone más del doble de los sufragios que recibió en los comicios de hace cinco años.

Por su parte, la CDU de Merz cayó hasta el 18,5%, frente al 37,1% de 2021, un duro revés en un estado donde los conservadores gobiernan desde 2002.

La mayoría de los partidos han descartado formar una coalición con la AfD, lo que significa que el partido probablemente necesitaría obtener una mayoría de escaños para poder llegar al poder, algo que podría darse a tenor de los resultados a pie de urna.

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