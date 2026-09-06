Alonso ondea la bandera del optimismo para 'Madring': "Puede ser una de nuestras oportunidades"

Tras el frustrante Gran Premio de Italia, el asturiano deposita sus esperanzas en realizar una buena actuación en el nuevo circuito madrileño de carácter más revirado.

Fernando Alonso y Aston Martin quieren olvidarse de Monza cuanto antes tras acabar en abandono por partida doble. Junto al circuito de Las Vegas este era el escenario más desfavorable para evaluar las prestaciones del monoplaza.

El punto positivo es que la próxima semana lo visto en pista puede cambiar. El asturiano mira con sumo optimismo la próxima cita en el calendario que viene. Es nada más y nada menos que el esperado Gran Premio de España en Madrid.

El ovetense mira con buenos ojos 'Madring', un circuito revirado donde las oportunidades de adelantamiento serán más reducidas: "Con ganas de que lleguen las próximas carreras, sabemos que habrá fines de semana en los que suframos pero en otros circuitos iremos mejor".

"Puede que el próximo sea una de nuestras oportunidades, así que con muchas ganas", comenta el de Asturias tras el Gran Premio de Italia en declaraciones recogidas por 'As'. Además, sentencia cuál es el escenario que más espera: "Singapur".

En el asfalto de Monza solo tuvo cabida pelear con Bottas y Pérez: "Estuvo bien, nos divertimos con ellos, que fue algo inesperado. Luego paró Lance, pero al menos pudimos luchar un poco contra los Cadillac porque pensábamos que estaríamos solos".

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