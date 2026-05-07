Las cuentas de los equipos españoles para tener cinco plazas en Champions: todo depende del Rayo

Las cuentas de los equipos españoles para tener cinco equipos en Champions: todo depende del Rayo

El conjunto vallecano depende de sí mismo para otorgar al Betis su plaza en la máxima competición europea. En caso de perder su eliminatoria, la victoria del Friburgo les arrebataría dicho puesto.

España podría tener cinco equipos clasificados para la Champions League 2026/27. La eliminación del Bayern de Múnich ante el Paris Saint-Germain por 5-6 en el resultado global deja en manos del Rayo Vallecano la posibilidad de contar con más equipos españoles en competiciones europeas.

Actualmente, el coeficiente UEFA sitúa a nuestro país en el segundo lugar, por detrás de Inglaterra, que cuenta con un equipo clasificado en la final de la Champions, como es el Arsenal, y otros tres equipos (Aston Villa, Nottingham Forest y Crystal Palace) en semifinales de Europa y Conference League.

Sin embargo, Alemania nos acecha desde muy cerca con tan solo 0,424 puntos por debajo de España. Con el Friburgo aún con vida en la segunda competición europea, los teutones podrían arrebatarnos dicha plaza en Europa si pasan de ronda y el Rayo no.

Para ello, los de Iñigo Pérez tienen la obligación de ganar su encuentro de este jueves frente al Estrasburgo a las 21:00 hora española. Pese a la victoria por la mínima de los locales con gol de Alemao en el Estadio de Vallecas, el conjunto madrileño depende de sí mismo para llegar a la final.

En caso de avanzar de ronda, el Rayo Vallecano daría a España la quinta plaza europea asegurada, independientemente del resultado del Friburgo, incluso si ambos llegan a la final y el Rayo la pierde.

De esta forma, la victoria del equipo español otorgaría a España en el ranking UEFA un total de 22,094 puntos, más que suficientes para otorgar de forma automática la quinta plaza de Champions League al Real Betis Balompié.