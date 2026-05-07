VR46 sitúa a Di Giannantonio por encima de Alex y Marc Márquez: "Somos el mejor equipo de Ducati"

Alessio Salucci ha reivindicado su gran inicio de temporada y el tercer puesto en la tabla de 'Diggia', por ahora, mucho más sólido en los cuatro grandes premios disputados que el resto de pilotos de Ducati.

No está siendo un arranque de año sencillo para Ducati. Marcado por el bajón de Marc Márquez y los problemas de Pecco Bagnaia, el equipo oficial con sede en Borgo Panigale está logrando peores resultados que sus escuderías adscritas. En este contexto y pese a que Álex Márquez logró el triunfo en el último Gran Premio disputado en Jerez, Alessio Salucci, director de VR46, ha reivindicado el buen inicio de temporada de su escudería.

"Estoy contento porque ahora mismo somos el mejor equipo de Ducati, y eso me gusta", aseguraba el italiano. Salucci, consciente de que su piloto Fabio di Giannantonio ocupa el tercer puesto de la clasificación (el mejor con una Ducati), sacó pecho del buen trabajo realizado este 2026: "Gran parte del mérito también es de 'Diggia': está pilotando increíblemente bien. Ha entendido cómo pilotar esta moto, y es su segundo año con el equipo. En 2025 cambiamos de jefe de equipo, con la llegada de Branchini, trabajan cada vez mejor, y eso me complace mucho".

Luego comentaba su "satisfacción" por poder ofrecer un "apoyo sólido al equipo oficial", que continúa peleando con las Aprilia para volver a ocupar los primeros puestos de la tabla: "Nos están observando de cerca; ven lo rápidos que somos. Y por eso estamos aquí". Y cerraba su entrevista con 'Motorsport' recordando el final de 2025 para conectarlo con el inicio de esta.

"Hemos empezado con buen pie. La temporada pasada fue un poco irregular, pero en las últimas carreras sentí que íbamos por el buen camino, especialmente con 'Diggia'. Para tener una temporada fuerte, hay que terminar bien la anterior", concluía Salucci. Todo un golpe sobre la mesa de VR46, que busca su reivindicación después de un inicio de año por todo lo alto.