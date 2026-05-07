Sanidad y Defensa discrepan sobre si el aislamiento de los pasajeros del crucero será voluntario u obligatorio

Los detalles La ministra de Sanidad ha evitado mencionar la palabra "obligatorio" respecto a la cuarentena que deben pasar los españoles del crucero con hantavirus, pero ha apelado al "sentido común" y ha recordado que hay mecanismos legales para preservar la Salud Pública.

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha apelado al "sentido común" sobre la cuarentena de los catorce españoles del crucero afectado por un brote de hantavirus. García destacó que existen instrumentos legales para cumplir con las normas de Salud Pública. El Ministerio de Sanidad espera que los españoles afectados quieran recibir el mejor cuidado médico a su regreso y asegura que el Gobierno tomará medidas legales necesarias para garantizar la salud pública. La ministra de Defensa, Margarita Robles, indicó que la cuarentena en el hospital militar Gómez Ulla será voluntaria, siempre que los afectados lo deseen, ya que implica una medida de restricción de libertad. Los españoles llegarán al puerto tinerfeño de Granadilla de Abona y serán trasladados a Madrid para ser evaluados.

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha apelado al "sentido común" respecto a la obligaroriedad o voluntariedad de la cuarentena a la que se deberán someter los catorce españoles del crucero en el que se ha dado un brote de hantavirus. "Hay instrumentos legales para que se cumplan las normas de Salud Pública", ha explicado la ministra en una entrevista en la Ser.

El Ministerio de Sanidad espera que los españoles a bordo del crucero afectado por un brote de hantavirus "quieran recibir el mejor cuidado médico posible" a su regreso a España y ha subrayado que, "en todo caso, el Gobierno tomará las medidas legales necesarias para garantizar la salud pública".

Fuentes de Sanidad a laSexta se expresaban de este modo poco después de que la ministra de Defensa, Margarita Robles, asegurase en declaraciones a los medios que la cuarentena en el hospital militar Gómez Ulla para los catorce españoles del crucero en el que hubo contagios de hantavirus será voluntaria.

Las fuentes de Sanidad citadas confían en que "esas personas y sus familiares lo que quieren es estar protegidos, cuidados y recibir el mejor cuidado medico posible". Y han añadido que, en todo caso, "el Gobierno tomará las medidas legales necesarias para garantizar la salud pública con todos los instrumentos legales a su disposición. Como no podría ser de otra manera".

Los catorce españoles que permanecen a bordo del MH Hondius, que ha partido esta tarde desde Cabo Verde hacia las islas Canarias, llegarán previsiblemente este domingo al puerto tinerfeño de Granadilla de Abona.

Desde allí un avión militar medicalizado los trasladará a la base de Torrejón de Ardoz en Madrid para ser evaluados en el Hospital Central de la Defensa Gómez Hulla. Según Robles, su permanencia en cuarentena en ese centro, si siguen asíntomáticos, será "siempre que voluntariamente quieran", dado que es una medida privativa de libertad, para la que firmarían un consentimiento informado.

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