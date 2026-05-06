"Me juego la poca vida que tengo": la última palabra de Ábalos en la que denuncia "juicios paralelos" para "intoxicar"

¿Qué ha dicho? "Tengo que aprovechar, me juego la poca vida que me queda, que tampoco es demasiada", ha lamentado en su turno de última palabra del proceso que juzga en el Tribunal Supremo el caso mascarillas.

Tras 14 intensas jornadas del juicio del caso mascarillas, José Luis Ábalos, exministro de Transportes, aprovechó su último alegato para reafirmar su inocencia, denunciar un juicio más personal que basado en hechos, y criticar el proceso paralelo que ha sido, según él, financiado y guiado con filtraciones. Ábalos negó haber recibido sobornos de 10.000 euros mensuales, calificando la acusación de absurda dada su posición como ministro. Además, criticó el trato a Víctor de Aldama, quien según Ábalos, politizó la causa para señalar a cargos del Gobierno. Ábalos, enfrentando hasta 30 años de cárcel, defendió su honor ante lo que considera una causa judicial viciada.

Tras 14 largas e intensas jornadas del juicio del caso mascarillas, este miércoles se ha celebrado la última sesión, aquella en la que los acusados podían hacer uso de su derecho a un último alegato. Una oportunidad que el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, no ha querido dejar escapar para lanzar tres mensajes claros: el primero, que es completamente inocente. Pero también que se le ha juzgado como persona y que se han montado "juicios paralelos".

Con rotundidad ha vuelto a negar haber recibido mordidas de 10.000 euros mensuales "a repartir" con Koldo García de las que le acusa Aldama, cuando "no hay ninguna evidencia de ello". "¡Qué barato que soy!", ha ironizado Ábalos, y ha recordado que "no es sensato" que alguien con las retribuciones de un ministro, e incluso con las oportunidades "brutales" que habría en el Ministerio como Transportes, acceda a recibir esa cantidad o unas vacaciones en Marbella.

El segundo mensaje de Ábalos ha sido para denunciar ante el Tribunal Supremo tener la sensación de estar siendo juzgado "más como persona que por hechos". "Tengo que aprovechar, me juego la poca vida que me queda, que tampoco es demasiada", ha lamentado en su turno de última palabra.

El exministro, que afronta una petición de cárcel de hasta 30 años, ha lanzado un tercer mensaje: que se encuentra inmerso en un "procedimiento predeterminado" con un "juicio paralelo" que no es "gratuito", sino que ha sido "financiado, guiado y con filtraciones de la propia investigación".

Eso, ha dicho, vicia la causa judicial, de manera que solo le queda la defensa de su honor porque "es imposible defenderse". Tras cuestionar la tesis del fiscal de que se ha "colonizado" la administración pública, se ha preguntado Ábalos si "todo" lo que se le tiene que "reprochar" en su carrera de ministro son contratos temporales "y porque son de señoritas", en alusión al supuesto enchufe de su expareja y otra mujer en empresas públicas, cuando él podía tener acceso a la información de todo el Gobierno.

Carga contra Aldama

Hay que recordar que el que fuera secretario de Organización del PSOE se sienta en el banquillo de los acusados, en el Tribunal Supremo, junto a su exasesor Koldo García y al comisionista Víctor de Aldama. Se les juzga por presunta corrupción en contratos de mascarillas.

Y es que, Ábalos también se ha quejado del trato dado a Aldama por su colaboración con la justicia. Ha querido subrayar que se trata de un hombre que cobró mordidas millonarias y quien, en opinión, "vio una gran ventaja en politizar" la causa, aprovechando la "polarización excesiva" que existe, para "empezar a señalar cargos del Gobierno". Seguramente "alguna cosa habría oído", ha señalado.

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