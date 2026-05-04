Verstappen vuelve a atacar a la F1 pese a las modificaciones en Miami: "No noto mucha diferencia"

El tetracampeón del mundo reiteró su negativa hacia el reglamento, a pesar de las modificaciones acordadas durante el parón de abril y el buen rendimiento de su coche.

La Fórmula 1 regresó este pasado fin de semana tras un mes de parón provocado por el conflicto de Oriente Medio con modificaciones en el reglamento tras las negociaciones entre la FIA y los pilotos. Sin embargo, pese a los cambios impuestos, aún hay pilotos que están descontentos con la competición.

Max Verstappen ha vuelto a la carga y continúa mostrándose insatisfecho con la normativa. Nada más acabar el GP de Miami, en el que acabó quinto tras sufrir un doble trompo, el piloto neerlandés criticó una vez más al reglamento, a pesar de la mejoría de su coche.

"Lo que dije sobre el reglamento sigue siendo válido. No noto mucha diferencia ahora que se han modificado algunas cosas. En la clasificación, en algunas curvas todavía no puedes ir a fondo, porque si no, vas más lento en la recta", explicó Verstappen, reiterando su rechazo a la normativa, en declaraciones recogidas por 'De Telegraaf'.

A pesar de las quejas del tetracampeón del mundo, este pudo ver una leve mejoría de su monoplaza tras el parón, la cual le ha otorgado su mejor posición en lo que va de Mundial.

"Estamos mejorando, pero aún no estamos al nivel de, por ejemplo, Mercedes. El coche se maneja mejor y es menos estresante de conducir. Ha mejorado claramente", concluyó Max, sacando una visión positiva del GP de Miami.