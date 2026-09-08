Montoya, sobre Fernando Alonso: "Es como Max Verstappen…"

El expiloto de la Fórmula 1 está convencido de que Fernando optará a todo si Adrian Newey le da el Aston Martin que le prometió.

Juan Pablo Montoya, expiloto de la Fórmula 1, tiene claro que Fernando Alonso sigue siendo uno de los mejores pilotos del mundo a sus 45 años. Si Adrian Newey le da finalmente un Aston Martin competitivo, él estará en la pelea por todo.

Así lo dice en una entrevista a 'Mundo Deportivo': "Los días buenos de Fernando son tan buenos como un buen día de Max Verstappen. La diferencia es que Max está en un coche que le da para hacerlo todas las semanas.

"Lo que va a ser interesante es si Adrian trae un coche y Honda va a traer el motor competitivo, lo interesante es si Fernando podría traerlo todas las semanas. En un buen día, cien por ciento, ya lo que va a ser complicado, aunque creo que Fernando sí lo podría hacer, es poder mantener la intensidad", dice el expiloto del Gran Circo.

¿Qué diferencias ve entre este Alonso y el de hace dos décadas cuando salió campeón con Renault? "Veo a un Fernando más oportunista, que es lo mismo que Lewis Hamilton, que si el coche está en la posición para ganar, Hamilton da el 110%, pero si Hamilton está peleando por ser quinto, no es el mismo Hamilton que puede ir peleando por una victoria, porque ya entiende que va quinto y si se mata va a terminar quinto también, y terminar cuarto o quinto no va a cambiar nada".

Sobre el Gran Premio de España en Madring de este fin de semana, Montoya cree que Aston Martin y el piloto asturiano sí tendrán una seria oportunidad de puntuar ante las características del trazado.

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