El cambio de Aprilia para competir contra Marc Márquez: "Trabajaremos ocho días..."

Paolo Bonora, responsable de competición, pone las pilas a la fábrica para evitar que Marc Márquez remonte a Jorge Martín.

El objetivo de Aprilia es evitar que Marc Márquez se acerque. Ya está a 19 puntos de Jorge Martín después de su doble victoria en el Gran Premio de Aragón. Y en San Marino, este fin de semana, temen que la remontada se pueda completar.

Por eso la marca italiana habla de un trabajo muy intenso para salir campeones. También tienen la opción de Marco Bezzecchi, que sigue en la pelea.

"Sabemos que tenemos la oportunidad", dice Paolo Bonara, responsable de competición, en 'Motorsport'.

"No queremos perder esta oportunidad. Sin duda, la moto es muy buena. Pero sabemos que el rival está a un nivel muy alto. Sabemos que debemos mejorar carrera a carrera. No dejamos de mejorar", dice.

Trabajan todo lo que pueden en la fábrica para que uno de sus dos chicos salga campeón: "Hemos empezado a trabajar ocho días a la semana y 25 horas al día".

"Así que intentamos conseguirlo. Es difícil, pero lo intentamos. Lo sabemos", completa uno de los jefes de la marca italiana de MotoGP.

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