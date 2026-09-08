El Bernabéu muestra su apoyo a Ceuta con miles de banderas en el partido ante el Inter de Milán

Banderas de Ceuta en el Santiago Bernabéu

Los detalles Uno de los fondos del estadio del Real Madrid sacó cientos de banderas de Ceuta: "Ceuta no se vende, Ceuta se defiende".

"Ceuta no se vende, Ceuta se defiende"

El Santiago Bernabéu, en la previa del partido de Champions League del Real Madrid contra el Inter de Milán, rindió homenaje a la ciudad de Ceuta con cientos de banderas que se pudieron ver detrás de la portería que defendía Thibaut Courtois.

Mientras los aficionados mostraban esas banderas un grito se escuchó en todo el estadio: "Ceuta no se vende, Ceuta se defiende".

Un gesto de la afición del Real Madrid a la ciudad de Ceuta, que desde hace un mes vive una terrible crisis migratoria.

Desde el pasado 30 de julio, cuando unos 80.000 inmigrantes entraron en Ceuta, la ciudad se encuentra inmersa en una crisis migratoria sin precedentes en nuestro país.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido