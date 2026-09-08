El jefe de Honda lanza un mensaje de ilusión para Fernando Alonso: "Madrid sí se adapta a nosotros"

Shintaro Orihara, jefe de Honda, dice que para el Gran Premio de España, en Madring, podrían conseguir un muy buen resultado.

Fernando Alonso y Lance Stroll lo pasaron muy mal en Monza. Con ese motor Honda no se puede competir en un trazado con tantas rectas. Pero la historia podría ser muy diferente de cara a este fin de semana, al Gran Premio de España en Madring.

El jefe de Honda, Shintaro Orihara, ha dicho en 'Marca' que está ilusionado de cara a Madrid: "Creemos que Madrid se adaptará mejor a nuestro monoplaza y trabajaremos intensamente durante todo el fin de semana para obtener el mejor resultado posible con los recursos disponibles".

El ingeniero japonés cree que el coche puede alcanzar un buen resultado el próximo fin de semana: "Esta es nuestra primera visita Madring, un circuito con características mixtas, compuesto por un trazado urbano y una pista permanente. Como siempre, la manejabilidad será fundamental".

"Hemos disputado dos carreras tras la introducción de la unidad de potencia 'Spec 2', cada una con características diferentes, y aplicaremos estas lecciones en Madrid esta semana, especialmente en lo que respecta a la manejabilidad y la gestión energética", detalla.

Fernando ya ha logrado tres puntos en este mundial y sabe que las siguientes oportunidades llegarán en este tipo de circuitos.

El piloto español, ante su público, podría tener la oportunidad de sumar algún punto más para su casillero. Y seguro que la afición en la grada lo convertiría en una fiesta.

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