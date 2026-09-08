Informe PISA: los alumnos españoles sufren una caída del rendimiento de 45 puntos en Lectura y 29 en Matemáticas

Los datos Además, el informe PISA señala las grandes diferencias territoriales que existen. Madrid destaca en Ciencias (495) y resolución computacional (515), mientras Asturias lidera en Lectura (471).

El Informe PISA 2025 revela una disminución en el rendimiento del alumnado español en Ciencias, Lectura y Matemáticas desde 2015, con caídas de 16, 45 y 29 puntos respectivamente. España se sitúa casi en la media de la OCDE en competencia digital con 499 puntos. En cuanto a las asignaturas, las puntuaciones son: Ciencias 477, Lectura 451 y Matemáticas 457. Existen grandes diferencias territoriales, destacando Madrid en ciencias y resolución computacional, y Asturias en lectura. España presenta menor desigualdad educativa que la OCDE y la UE. Las chicas superan a los chicos en lectura y ciencias, mientras que ellos destacan en matemáticas.

El alumnado español ha tenido una caída del rendimiento en Ciencias, Lectura, Matemáticas desde 2015, según el Informe PISA 2025. En Ciencias ha caído 16 puntos, en Lectura -45 puntos y Matemáticas -29 puntos.

España está prácticamente en la media de la OCDE respecto a la competencia digital. Si en OCDE la media es de 500, España tiene una de 499. La puntuación respecto a las asignaturas es la siguiente: Ciencias: 477, Lectura: 451 y Matemáticas: 457.

Además, el informe PISA señala las grandes diferencias territoriales que existen. Madrid destaca en Ciencias (495) y resolución computacional (515), mientras Asturias lidera en Lectura (471). Y es que las diferencias entre comunidades son especialmente grandes en algunas competencias.

Según el informe, España tiene menor desigualdad educativa que la OCDE y la UE. La brecha socioeconómica en ciencias en la UE es de 94 puntos mientras en España es de 71 puntos.

Respecto al género, las chicas van por delante en lectura. Además, aunque la ventaja es reducida, las chicas también van por delante en ciencias. En cambio, son los chicos los que están por delante en matemáticas, pero con una diferencia moderada.

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