El jefe de la F1 desmiente una lucha entre Madrid y Barcelona por el GP de España

Stefano Domenicali, jefe de la Fórmula 1, dice que "nunca" se ha producido una "lucha" entre Madrid y Barcelona por estar en el calendario de la competición.

Este fin de semana llega el Gran Premio de España en un circuito de Madring que se estrena en el calendario de la Fórmula 1. Ha firmado por diez años. Mientras, el Gran Premio de Barcelona-Catalunya también seguirá en el calendario, aunque rotando.

El jefe de la F1, Stefano Domenicali, ha querido dejar claro en 'SoyMotor' que en ningún caso ha habido una disputado entre ambos circuitos.

"Ahora el foco total es Madrid, y de hecho, parece que fue ayer cuando estuvimos en Madrid para anunciar este plan. Parece que fue ayer cuando mucha gente pensó que era una broma. Y parece que fue ayer cuando la gente creyó que era una lucha entre Barcelona y Madrid... y esto nunca ha sido el caso", explica.

"No estamos en este tipo de disputa. Sólo queremos promover el deporte en acuerdo con las creencias de lo que estamos haciendo. Fue en junio cuando estuvimos en Barcelona, y nos centramos en Barcelona, que fue un evento fantástico y exitoso", aclara el directivo del Gran Circo.

Es la cuenta atrás para Madring: "Ahora estamos en Madrid, por primera vez. Y como pueden imaginar, el foco es tenerlo todo listo".

"El primer año, como siempre, estoy esperando a los que están tratando de encontrar los detalles que no son perfectos, pero quiero agradecer a toda la gente de IFEMA por todo el trabajo que han hecho en un contexto que no es fácil, porque cuando estamos en la ciudad sabemos todas las cosas que tenemos que considerar", dice.

Los eventos ya han empezado en el centro de Madrid, especialmente con la presencia de Carlos Sainz y de Williams. Será el viernes cuando los coches empiecen a rodar con los primeros entrenamientos libres.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido