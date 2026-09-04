Un periodista de Marruecos, sobre la final del Mundial 2030: "La seguridad en un Mundial es diferente"

Los detalles Menem El Amrani, periodista marroquí, habla en Más Vale Tarde sobre la final del Mundial 2030 que se disputan España y Marruecos: "Esto es un problema de inmigración, la seguridad en una Copa del Mundo es diferente".

Menem El Amrani, periodista marroquí, ha sido entrevistado en Más Vale Tarde y ha hablado sobre la crisis de Ceuta y la final del Mundial 2030, que se disputan España y Marruecos y cuya sede todavía está en el aire. Será la FIFA y Gianni Infantino los que tengan la palabra decisiva.

Iñaki López le preguntó si en Marruecos se tiene como "un importante fallo de imagen" de cara al Mundial lo ocurrido en la frontera entre España y Marruecos: "Lo primero que quiero decir es que fue un golpe muy duro para para el pueblo marroquí, porque había y para cualquier, cualquier humano que tiene un poco de sensibilidad. Murieron más de 150 personas. Algunos dicen más o menos, no lo sé, pero bueno. Para la imagen de Marruecos sí, yo creo que hubo un golpe. Ahora bien, para el fútbol, para la Copa del Mundo, la seguridad son dos cosas diferentes".

Pide que se diferencie entre "la seguridad de un paso fronterizo y la seguridad en la Copa del Mundo": "Esa es una la seguridad de un paso fronterizo. Es un problema de inmigración, porque lo que pasa es que la gente va a seguir viniendo, ya sea de Marruecos, de África subsahariana, de los países del Magreb, de Argelia o de Túnez".

Insiste El Amrani en que será la FIFA la encargada de decir si Marruecos está preparado o no para albergar esa final: "Eso es cosa de la FIFA. Y Marruecos ya organizó muchas pruebas organizando muchos acontecimientos donde nada pasó en términos de seguridad".

Pero independientemente de dónde se celebre la final, el periodista marroquí pide que España y Marruecos se jueguen el título. Con victoria de Marruecos, claro.

"Lo que puedo decir sobre el Mundial es que es haya una final Marruecos contra España y que la gane Marruecos, y que se celebre en Madrid o en Casablanca, da igual", expresa.

La promesa de la FIFA sobre la final

Gianni Infantino, presidente de FIFA, adquirió un compromiso oficial con la RFEF para que se celebrara en España, concretamente, en el Santiago Bernabéu de Madrid.

Sin embargo, en los últimos meses su intención habría cambiado y debido al apoyo de los países africanos para mantenerse como presidente, tendría la intención de llevar la final a Casablanca, en el Estadio Hassan II que tendrá capacidad para 115.000 espectadores.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido