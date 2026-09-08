Cataluña inicia el curso escolar con una huelga educativa: los sindicatos rechazan la "falsa normalidad" del Govern

Los detalles La protesta da continuidad a un conflicto que provocó una veintena de movilizaciones en el primer semestre del año ante la insatisfacción de las organizaciones tras los acuerdos alcanzados por el Govern con otros sindicatos.

Más de 1,6 millones de estudiantes catalanes inician el curso escolar 2026-2027 en medio de una huelga de profesores en once regiones, exigiendo al Govern mejoras laborales y soluciones a problemas estructurales. La protesta, organizada por varios sindicatos, continúa un conflicto que ya generó numerosas movilizaciones. Las manifestaciones se llevarán a cabo en lugares como Barcelona, donde se celebrará una asamblea de docentes. Además, la jornada está marcada por el error en las pruebas PISA en Cataluña, lo que llevó al cese de la secretaria general de Educación. El presidente catalán, Salvador Illa, solicitó un "paréntesis" a los sindicatos, mientras el Govern promete un "programa completo" para mejorar las condiciones educativas.

Entre las comunidades que hoy vuelven a las aulas, más de 1,6 millones de alumnos catalanes comienzan el curso escolar 2026-2027, que coincide con una huelga de profesores en once puntos del territorio para exigir al Govern mejores condiciones laborales y resolver problemas estructurales y porque rechazan fingir una "falsa normalidad".

La protesta, convocada por Ustec, CGT, Intersindical, CNT y COS en el marco de la Assemblea Educativa de Catalunya, da continuidad a un conflicto que provocó una veintena de movilizaciones en el primer semestre del año ante la insatisfacción de estas organizaciones tras los acuerdos alcanzados por el Govern con otros sindicatos.

Así, la vuelta a las clases comenzará con protestas en el Barcelonès, Baix Llobregat, Girona, Catalunya Central, Maresme, Vallès Oriental y Occidental, Tarragona, Terres de l'Ebre, Lleida y Alt Pirineu i Aran, tras finalizar con posturas alejadas la reunión del pasado jueves entre el Govern y los sindicatos en huelga.

En Barcelona, donde tendrá lugar una de las principales movilizaciones, la manifestación comienza en la plaza Urquinaona y finaliza en la plaza de Sant Jaume, donde se encuentran el Palau de la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona y donde se celebrará una asamblea de docentes.

Decenas de docentes en huelga cortan desde poco después de las 7 de esta mañana algunas de las principales vías de acceso y de salida de la ciudad condal, así como del área metropolitana, causando importantes retenciones en estas carreteras. Los manifestantes han cortado la B-20 en Santa Coloma de Gramenet, la Ronda Litoral a la altura del Barceloneta, la Gran Via de les Corts Catalanes a la altura de Can Batlló, la C-58 en Sant Quirze del Vallès y la C-32 en Mataró, entre otros puntos viarios. Los docentes portan pancartas y profieren gritos en favor de sus reivindicaciones, como '8 de septiembre, huelga', 'Hoy no se comienza, hoy se hace huelga', 'Arriba los salarios, abajo las ratios', 'No faltan ganas, faltan condiciones' o 'Menos burocracia y más democracia".

Para la jornada, el Departamento de Empresa y Trabajo ha fijado servicios mínimos que incluyen una persona del equipo directivo por centro y, en infantil, primaria y secundaria, un docente por cada tres unidades o aulas.

La jornada también estará marcada por el fiasco de las pruebas PISA, que en Cataluña no serán válidos ni comparables por un error muestral, lo que provocó el cese de la secretaria general de Educación, Teresa Sambola, además de abrir expedientes disciplinarios a tres funcionarios.

El presidente catalán, Salvador Illa, pidió este lunes un "paréntesis" a los sindicatos en huelga, así como lo hizo días atrás la consellera Esther Niubó, anunciando que el Govern presentará en las próximas semanas un "programa completo" para climatizar aulas y defendiendo los avances alcanzados el curso pasado.

En marzo y mayo, el Govern alcanzó acuerdos con CC.OO. y UGT, a quienes se sumó Professors de Secundària (Aspepc) en el segundo pacto, que contemplan un incremento retributivo de unos 600 euros mensuales brutos más por docente y 6.400 nuevas dotaciones, ambos hasta 2029, entre otras mejoras.

Sin embargo, estos puntos siguen siendo insuficientes para los sindicatos en huelga, que señalan otros caballos de batalla que llevan meses repitiendo, como elevar la inversión educativa hasta el 6 % del PIB, unas ratios más reducidas, incrementar más las plantillas o seguir impulsando la educación inclusiva.

Junto a Cataluña hoy comienza el curso escolar en las comunidades de Castilla-La Mancha, Cataluña, Murcia, Cantabria y Aragón y en la Ciudad Autónoma de Ceuta.

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