La vida en la cárcel de Rosa Peral: de graduarse en Derecho a su paso por seis centros distintos en nueve años

El contexto La exagente de la Guardia Urbana de Barcelona fue condenada a 25 años de prisión junto con su amante por el asesinato de quien era su pareja.

laSexta ha conocido en exclusiva los detalles de la vida en la cárcel de Rosa Peral. Esta exagente de la Guardia Urbana de Barcelona fue condenada a 25 años de prisión junto con su amante por el asesinato de quien era su pareja.

Pese a esto, Peral quiere reinventarse y actualmente está interesada en ejercer la abogacía desde el interior de prisión. Acaba de graduarse en Derecho y, además, está interesada en colegiarse para ser ejerciente, para poder ejercer la profesión desde el interior de la prisión.

Pero, esto, según aclara la abogada Beatriz de Vicente, no podrá ser posible porque "en el Estatuto de la Abogacía, en el artículo nueve, una de las cosas que nos piden es no tener antecedentes penales".

"Si tengo en cuenta que la condenaron en 2017 que nació en 1983, pues calculo que en torno a diez años pasados del cumplimiento de la condena podría ejercer. Tendría unos 69-70 años. Que no hay que ser edadista, que podrá ejercer con 70 años. Pero tú te puedes graduar en Derecho, pero no puedes tener el despachito en Soto del Real", ha zanjado De Vicente.

Además, en los nueve años que lleva en prisión, Peral ha sido cambiada muchas de centro penitenciario por su mal comportamiento. En total, ha sido movida hasta seis veces de cárcel.

Según fuentes penitencias a laSexta, alteraba alteraba el ritmo habitual de la prisión y se le abrió incluso un expediente por haberse localizado un teléfono móvil. Tuvo incluso problemas con un intento, según dicen, de agresión a una funcionaria.

Actualmente, Peral es economatera en la prisión de Brians I, donde la fuentes apuntan que está muy integrada y la respetan muchísimo, aunque no se relaciona en exceso con las presas. Además, han agregado que no solo ha estudiado Derecho, sino que tiene intención también de estudiar otra carrera vinculada, quizás, con la psicología.

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