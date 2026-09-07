Las normas que le exige Hamilton a Ferrari para pelear con Leclerc: "Cuando estaba en Mercedes..."

El británico explotó tras el Gran Premio de Italia después de que un toque con Charles en la salida provocara que perdiera varias posiciones.

Ferrari tuvo un Gran Premio de Italia para olvidar. La escudería del 'Cavallino Rampante' esperaba poder pelear por la victoria pero la realidad con la que se encontró fue mucho peor. La salida fue un drama para Charles Leclerc y Lewis Hamilton, especialmente para el británico.

Ambos quedaron emparejados llegando a la mítica primera 'chicane' de Monza y ahí fue cuando se torció todo. Hamilton acabó saliéndose de la pista y quedando relegado a la octava posición mientras que Charles se quedó con la tercera.

Este suceso enfadó mucho al británico que, tras la carrera, exigió una normas para poder batallar con Leclerc en pista a partir de ahora: "Hemos perdido mucho terreno con Mercedes en cuanto a puntos. Ya es demasiado tarde para tomar esas decisiones, van semanas de retraso. Es duro, estoy dando todo lo que tengo pero a veces no es suficiente y necesitas que otras cosas también funcionen".

"Faltan reglas. Cuando estaba en Mercedes había una norma escrita. Nunca llegamos a algo tan malo, hubo alguna situación con Nico (Rosberg) y yo un par de veces pero la mayoría de las veces iba bien. Aquí no hay normas", aseguró Lewis en declaraciones que recoge 'As'.

El heptacampeón quiere establecer unos límites para pelear con Charles. Es evidente que no quedó contento con lo sucedido en Monza. No hay que olvidar que minutos después de la salida de pista, Leclerc se estrellaba y Lewis tenía que conformarse con la sexta posición en 'casa'. Una decepción absoluta para Ferrari.

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