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"Quiero trabajar"

Samira, migrante que cruzó a Ceuta: "Si hubiese tenido otra alternativa en mi país, no estaría aquí pasándolo mal"

Esta mujer llegaba a nuestro país a finales de julio junto a su hijo que, como expone, tienen una enfermedad. Su objetivo es poder trabajar para que poder cambiar su futuro. Expone, además, que no se plantea marcharse.

Esta mujer llegaba a nuestro país a finales de julio junto a su hijo que, como expone, tienen una enfermedad. Su objetivo es poder trabajar para que poder cambiar su futuro. Expone, además, que no se plantea marcharse.

Andrea Ropero ha visitado la playa del Trampolín, en Ceuta, donde miles de migrantes hacen cola para conseguir una bolsa de comida. Están escoltados por la Policía Nacional y van entrando, de manera ordenada, a un edificio donde les dan esa bolsa con alimentos.

Samira es una de las personas que va a buscar una de esas bolsas junto a su hijo pequeño. Esta le cuenta que ha venido a nuestro país para cambiar el futuro de su hijo. "Quiero trabajar porque mi hijo tiene una enfermedad y tengo papeles para acreditarlo", explica, "si hubiese tenido otra alternativa en mi país, no estaría aquí pasándolo mal".

Esta denuncia que nadie les da una solución a su situación. A pesar de ello, no se plantea volver a Marruecos "bajo ninguna circunstancia". "Ya he arriesgado mi vida y la de mi hijo para buscar un futuro y me voy a quedar aquí hasta que me den una solución", afirma.

Inicialmente, Samira habla frente a las cámaras de El Intermedio con la cara cubierta "por un tema familiar", pero, finalmente, decide mostrarla, ya que, como expone, no tiene familia cercana, "ni padre, ni marido, ni nada". "Estoy sola en el mundo, por eso he arriesgado mi vida para venir aquí", concluye.

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