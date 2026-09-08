Diez días antes
Netanyahu ignoró unas advertencias explícitas sobre el ataque de Hamás del 7-O de 2023
Los detalles El diario israelí 'Haaretz' señala que el presidente de los Emiratos Árabes Unidos llamó por teléfono a Netanyahu advirtiendole de que el lider de Hamás planeaba un ataque de gran envergadura.
El presidente de Israel Benjamín Netanyahu ignoró las advertencias sobre un ataque masivo de Hamás antes de la masacre del 7 de octubre de 2023, que dejó 1.200 israelíes asesinados y 250 secuestrados.
Según publica el diario israelí 'Haaretz', a finales de septiembre de ese año, el presidente de los Emiratos Árabes Unidos llamó por teléfono directamente a Netanyahu advirtiendole de que el lider de Hamás, Yahya Sinwar, planeaba un ataque de gran envergadura.
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