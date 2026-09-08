La reflexión de un expiloto sobre la remontada de Márquez: "Nadie ha sabido aprovechar..."

Dennis Noyes, expiloto de motociclismo, dice que nadie en la parrilla ha sabido aprovechar el momento de la lesión de Marc Márquez.

Llega el Gran Premio de San Marino, en Misano, y Marc Márquez está en plena remontada. El expiloto Dennis Noyes no entiende que sus rivales no hayan aprovechado la enorme ventaja que llegaron a tener (sobre los 100 puntos) cuando Marc estaba lesionado de su nombro derecho.

En palabras que publica 'Motosan' este martes, Noyes habla de la remontada del piloto de Cervera: "Lo que más llama la atención en este campeonato es que no hay ningún líder que haya sabido aprovechar esta gran oportunidad de distanciarse de Marc".

Aunque Marc no está al 100% físicamente, sí está disputando este campeonato: "Marc está donde está y él mismo lo ha dicho. Ha dicho: yo estoy con posibilidades de ganar el campeonato porque los demás siguen fallando".

Noyes estaba convencido de que Márquez arrasaría en este mundial como hizo en 2025, pero las lesiones lo cambiaron todo: "A principios de temporada estaba como todos. Viendo lo que habíamos visto el año pasado, yo pensaba que Marc iba a ser líder".

"Lo que no sabíamos era lo que Marc guardaba como un secreto, incluso dentro de Ducati, los efectos de aquella caída en Indonesia", dice Noyes.

Márquez tuvo que pasar por quirófano otra vez por un tornillo que le estaba tocando el nervio. Se recuperó y con el paso de las semanas volvió a ser competitivo. Ahora amenaza a Jorge Martín, a 19 puntos, en el tramo final de la temporada de MotoGP.

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