Varios encapuchados hieren a un niño migrante en la cabeza tras dispararle con perdigones en el asentamiento de El Príncipe, en Ceuta

Los detalles Terrible suceso en la barriada de El Príncipe. Ali, un niño migrante de 8 años ha recibido esta noche el ataque de varios encapuchados en una moto. Le han disparado con un rifle de perdigones, provocándole una herida en la cabeza, muy cerca de su ojo derecho.

La situación en Ceuta se ha deteriorado un mes después de la llegada masiva de migrantes. La violencia alcanzó un nuevo nivel cuando Ali, un niño marroquí de 8 años, fue herido por disparos de perdigones por encapuchados en moto. Ali se encontraba en el asentamiento de El Príncipe con su familia cuando fue atacado, resultando herido cerca del ojo. Sus padres, temerosos, no han denunciado el ataque, sintiéndose desatendidos y desamparados. Este incidente es el tercero reportado, con casos previos de disparos a migrantes. La policía investiga la posible conexión con la reciente detención de cuatro menores.

La tensión crece en Ceuta un mes después de la avalancha de migrantes que entraron en la ciudad autónoma a finales de julio. Pero esta noche la violencia ha cruzado una línea. El protagonista se llama Ali y solo tiene 8 años. Es marroquí, cruzó el día 30 a Ceuta a nado y duerme en el asentamiento de El Príncipe junto a su hermano de tres años, su madre y su padre.

Anoche, unos encapuchados les dispararon con un rifle de perdigones. Uno de ellos le dio en la cabeza a Ali, muy cerca de su ojo derecho, causándole una brecha de unos centímetros. Aún se puede ver la mancha de sangre en su tienda de campaña.

Nadie sabe quienes eran los agresores, solo que iban encapuchados y que pasaron muy rápido en una moto. Pero cuando Ali resultó herido, se le trasladó al hospital y le hicieron la cura. El parte médico al que ha tenido acceso laSexta refleja los hechos.

Sus padres explican a laSexta que no han denunciado porque tienen mucho miedo a que los servicios sociales les separen. Señalan que desde que entraron a Ceuta nadie les ha atendido y que están malviviendo los cuatro en esa tienda de campaña, paradójicamente, justo a solo unos metros del colegio Príncipe Felipe, que vuelve hoy a las aulas.

Nos dicen que se sienten completamente abandonados, que no saben a dónde ir y que el episodio de anoche es solo una muestra de lo mal que lo están pasando. La madre explica que ella salió de la tienda en el momento del ataque a decirles que parasen, que tenía dos niños pequeños. Relata que la amenazaron entonces con matarla a ella y a sus hijos.

Según ha podido saber laSexta, hasta la fecha ha habido dos denuncias previas por hechos similares. Personas encapuchadas en una moto que disparaban a personas migrantes con pistolas de aire comprimido de balines de plástico.

La primera denuncia se produjo el 1 de septiembre y se disparó a una persona migrante en una zona cercana a la de hoy. La del 2 de septiembre la suscribió una persona ceutí de origen marroquí. La Policía desconoce si en este caso la confundieron con una marroquí, dado el 'modus operandi'. Este segundo caso ocurrió en Loma Colmenar.

Estos últimos hechos en El Príncipe coinciden con la detención la pasada madrugada de cuatro personas menores por unos hechos parecidos y la incautación de una pistola de aire comprimido. Sospechan, pero todavía desconocen si estas cuatro personas están relacionadas con estos tres hechos. Hay una investigación abierta.

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