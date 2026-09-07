Un vecino de Valencia denuncia la construcción de unos bajos turísticos en su edificio: "Están cambiando el barrio"

Los vecinos han visto como la construcción de estos pisos turísticos está provocando ruidos, suciedad y desperfectos en su bloque. Desde el Ayuntamiento de Valencia les han dicho que se pueden paralizar las obras.

En el barrio de Benicalap, en Valencia, una comunidad de vecinos ha visto como los bajos de su edificio se están convirtiendo en pisos turísticos. Los vecinos están indignados ya que la construcción de estos 38 pisos vacacionales está provocando ruidos, suciedad y desperfectos.

En la construcción están haciendo huecos en las fachadas del edificio para hacer ventanas y, además, están destrozando tuberías y garajes. Juan Antonio Caballero, uno de los vecinos del bloque, expone que la empresa que está llevando a cabo estas obras no les da ninguna explicación. "Ellos se sienten muy fuertes, respaldados por la legalidad", indica. Caballero expone que inicialmente solicitaron licencias para hacer oficinas o para un terciario, "que no es apartamentos turísticos".

"Entonces hacen una obra que, curiosamente, es compatible con un cambio de actividad que piden justo cuando terminan las obras", añade el vecino. Así, consiguen que el Ayuntamiento autoricen tanto la primera fase como la segunda de su proyecto. "No hacen absolutamente ningún caso. Esa es la realidad", señala.

El edificio, además, está muy cerca del nuevo Mestalla, el nuevo campo de fútbol del Valencia. "Esto va a ser como una mancha de aceite que se va a extender a lo largo de todo el barrio", expone, molesto. Considera que muchos creen que la construcción de estos pisos turísticos y el nuevo estadio "va a ser un chollo para la ciudad en general", algo sobre lo que él y sus vecinos dudan.

Apartamentos calificados como terciarios

Beatriz de Vicente plantea a Caballero si la Junta de Vecinos aceptaron esas obras y con qué uso ya que, como indica la abogada, con la última reforma de la Ley de Propiedad Horizontal las Comunidades de Vecinos tienen mucho peso a la hora de tomar esa decisión. Además, pregunta si se están planteado presentar una demanda a nivel judicial para paralizar las obras.

Juan Antonio explica que han tenido una entrevista con el Ayuntamiento de Valencia y con el concejal de Urbanismo y les han dicho que no se pueden parar las obras ya que, a pesar de que la Comunidad de Vecinos han incluido en sus estatutos que no quieren apartamentos vacacionales, "resulta que los apartamentos turísticos están calificados como terciarios".

Esto hace que, al solicitar la licencia, la pidan como terciario y, tiempo después, solicitan un cambio de licencia. "Da un poco de risa pensar que todas las oficinas tienen, como usted bien sabe, una buena cocina y un buen aseo, una bañera y todas estas cosas que lo habitual que hay en las oficinas...", indica, irónico.

"Es un auténtico fraude"

Beatriz considera que lo que está ocurriendo "es peleable, más allá de la licencia que se haya dado". Juan Antonio indica que él, frente al concejal de urbanismo, señaló lo que estaba sucediendo como "un auténtico fraude". "Es un fraude porque tu intención, desde el primer momento, no es hacer unas oficinas, es hacer un apartamento turístico".

"Son procesos que se ve venir porque se ha repetido en la ciudad de Valencia constantemente y es relativamente habitual", denuncia, "entonces ni siquiera hay un tiempo de demora entre la primera licencia y la segunda". "Están cambiando el barrio", concluye.

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