El análisis del jefe de Williams sobre el Madring: "Es algo único en el calendario..."

James Vowles, jefe del equipo Williams, dice que están "sorprendidos" al ver los datos que tuvieron los equipos de F3 en Madring.

Se estrena el próximo fin de semana el Gran Premio de España en el circuito de Madring. Territorio desconocido para todos los equipos y para todos los pilotos. Y destaca 'La Monumetal', que en Williams dicen que no hay nada parecido en todo el campeonato.

En declaraciones a 'Sport', James Vowles analiza el trazado de Madrid: "Va a ser difícil de adelantar el domingo seguro...".

"Ha sido una sorpresa para nosotros viendo los datos, las fuerzas G sostenidas que vamos a tener que soportar en la peraltada, creo que son cuatro segundos y medio a fondo con muchas fuerzas G, lo cual es un desafío para todo el coche, neumáticos, sistema hidráulico… todo. 'La Monumental' es algo que no existe todavía en el calendario, es algo único", explica el jefe de Carlos Sainz y de Alex Albon.

El trazado se estrenó con unos test de F3 que fueron muy accidentados: "En el test de Fórmula 3 hubo diecinueve banderas rojas y tres chasis rotos, suspensiones rotas… vale que son pilotos de Fórmula 3 pero es una pista que mata coches".

"Va a ser interesante ver qué ocurre...", dice para cerrar Vowles a pocas horas de que arranque la acción en el Madring.

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