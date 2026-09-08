El calor extremo llega a su fin: la entrada de un frente provocará que los termómetros se desplomen

Los detalles La llegada de este frente, que irá acompañado de una masa de aire frío, va a ir avanzando a lo largo de la semana, dejando a su paso lluvias que pueden ser intensas.

El calor extremo tiene las horas contadas. Este martes será el último día con el calor de pleno verano con el que ha comenzado septiembre. Los avisos por altas temperaturas se siguen manteniendo en el este peninsular, en el sur y en los archipiélagos. Hay avisos naranja en la provincia de Valencia y en el sur de Gran Canarias, con temperaturas de más de 40 grados.

Los avisos por lluvias se activan en Asturias y Galicia. La entrada de un frente nos va a dejar un cambio de tiempo, e irá avanzando dejando a su paso lluvias que pueden ser intensas en el este peninsular. Mientras, en el resto del país continuaremos con calor extraordinario y tiempo estable.

El miércoles, este frente continuirá avanzando y dejando tormentas que se van a ir reforzando. Un frente que irá acompañado de una masa de aire frío polar, que va a hacer que los termómetros se desplomen, bajando entre seis y diez grados. De esta forma, las temperaturas rondarán los 30 grados e incluso los 20.

Sin embargo, en el sur continuarán con temperaturas elevadas, con 38 grados en Murcia, donde se resiste el calor.

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