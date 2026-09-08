El Tribunal Supremo suspende de manera cautelar la 'ley de nietos' y condiciona las inscripciones en el censo electoral

Los detalles El alto tribunal ha acordado dejar en suspenso las altas en el CERA hasta que las oficinas consulares acrediten que los nacionalizados cumplen con la condición de descendientes de españoles y que hubieran sufrido exilio.

El Tribunal Supremo ha decidido suspender cautelarmente la 'ley de nietos', que permitía a los descendientes de exiliados españoles votar en las próximas elecciones generales. Esta decisión afecta a las inscripciones en el CERA que están en trámite o finalizadas, requiriendo que acrediten un padre o abuelo exiliado, pero no afecta a quienes ya lo hayan acreditado. La resolución fue tomada por la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo a solicitud de Iusticia Europa y Vox, mientras que la Fiscalía, la abogacía del Estado y la Junta Electoral se opusieron.

El Tribunal Supremo ha suspendido cautelarmente la 'ley de nietos', una medida por la cual los descendientes de exiliados españoles podían votar en las próximas elecciones generales.

Así, el Supremo suspende de manera cautelar las inscripciones en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) en trámite y finalizadas para que acrediten que tienen un padre o abuelo que sufriera exilio, pero no suspende las que ya lo hubieran acreditado.

Se trata de una resolución que ha tomado la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo a petición de Iusticia Europa y Vox. Este lunes se celebraron sendas vistas, en las que se opusieron a esta resolución la Fiscalía, la abogacía del Estado y la Junta Electoral.

Con esta resolución el Supremo deja en manos de los encargados de los registros consulares la comprobación de que los nuevos españoles son descendientes de exiliados por razones ideológicas, políticas, de orientación sexual, etc. Unos requisitos que estaban recogidos en la Ley de Memoria pero no específicamente en la circular posterior que dictó el Ministerio de Justicia.

Minutos después de conocer la noticia, Vox ha celebrado que "queda suspendida la aplicación de la 'ley de nietos' para la alteración del censo". "El Tribunal Supremo ordena en derecho actuar a la Junta Electoral Central. Vox lo está haciendo todo contra este Gobierno en todos los frentes", han añadido.

Por su parte, la ministra portavoz, Elma Saiz, ha dejado claro que el Gobierno no comparte la decisión adoptada este martes por el Tribunal Supremo de dejar en suspenso las altas incorporadas al CERA como consecuencia de la denominada ley de nietos.

"No compartimos esta decisión contraria al criterio del Gobierno y también al de la Junta Electoral Central", ha respondido la ministra a una pregunta formulada en la rueda prensa posterior al Consejo de Ministros justo después de conocerse la medida adoptada por el Supremo.

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