Max Verstappen está siendo uno de los nombres más sonados este inicio de año. Ya no solo por su gran papel en pista, sino por todo lo que está ocurriendo en este mercado de pilotos.

Los rumores sobre una posible salida del neerlandés de Red Bull se han acrecentado de una manera única y nunca antes vista. Tras el estallido del 'caso Horner' y la salida de Adrian Newey, la familia Verstappen podría ser la próxima en hacer las maletas para salir de Milton Keynes.

Pretendientes no le van a faltar a Max. Toto Wolff, jefe de Mercedes, tiene como objetivo número uno convencer al tricampeón del mundo para que recale en las 'flechas de plata' en sustitución de un Lewis Hamilton que se marchará a Ferrari a partir de la próxima temporada. Sin embargo, todavía hay un escollo que puede imposibilitar este movimiento.

El rendimiento actual de Mercedes parece estar muy lejos del de Red Bull. Atrás han quedado ya aquellos años de absoluto dominio de los de Brackley. Ahora son los austriacos los que dominan el panorama, y no parece que haya mucha intención para que esto deje de ser así...

"Realmente no veo a Verstappen yéndose. Creo que sería estúpido si lo hiciera. Max tiene a todo el mundo hablando: 'Oh, va a dejar Red Bull', y tú dices, '¿por qué dejarías Red Bull si están ganando todo?", comentó Juan Pablo Montoya, expiloto de McLaren y Williams en una entrevista a Racing News 365.

"A menos que no esté allí por la razón correcta, se irá, pero si está allí por la razón correcta, no lo tocaría. Puede que Jos esté molesto y quiera alejar a Max, podría ser, pero sinceramente, está en la posición ahora mismo, y sería una locura irse. Conmigo fue lo mismo, me puse donde sentía que tenía que estar y estaba contento con las decisiones que tomaba", añadió.

En cuanto a un posible bajón de rendimiento de la marca de bebidas energéticas, Montoya lo tiene claro: "No lo veo. No veo a Red Bull fracasando. Al final, hay trabajo por hacer, pero han contratado a la gente adecuada para hacer el trabajo".