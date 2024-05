A pesar de que su gran objetivo sea Max Verstappen y no pierdan de ojo a Adrian Newey, en Mercedes quieren 'pescar' en Red Bull, si pueden, a todos los niveles.

La marca de la estrella ha sufrido bajas importantes en las últimas temporadas y saben que en el equipo campeón puede estar la semilla de otra era de dominio.

En declaraciones a 'Sky Sports', Toto Wolff ha reconocido que hay empleados de Milton Keynes que quieren salir de la escudería y están estudiando sus currículums.

"Zak (jefe de McLaren) tiene toda la razón. Estamos viendo currículums de Red Bull a todos los niveles. Pero yo diría que esto no es nada extraordinario. La gente cambia de equipo y quiere cambiar el entorno", ha explicado.

Sin embargo, huye de opinar sobre la inestabilidad en el seno de los de las bebidas energéticas: "He llegado a un punto en el que ya no me interesa lo que pasa allí –Red Bull– con los dirigentes, ya no escucho nada".

Eso sí, al que quiera fichar por Mercedes le ofrece un atractivo futuro: "Creo que es importante que miremos a nuestro equipo, desarrollemos a la gente fuerte y ojalá consigamos gente interesante y competente de otros equipos para Mercedes y les ofrezcamos un viaje emocionante hacia la recuperación".