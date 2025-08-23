La increíble comparación del jefe de Aprilia: "Jorge Martín es como Fernando Alonso, inmenso talento y..."

Massimo Rivola, directivo de la escudería boloñesa, ha sorprendido dejando una comparación en la que habla del talento de su pupilo y del de Fernando. Para el italiano, perfiles parecidos.

Jorge Martín sigue en su proceso de adaptación para volver a ser el que era en MotoGP. El de San Sebastián de los Reyes encadena ya varios grandes premios compitiendo pero aún está lejos de conseguir los resultados esperados. Cabe recordar que Jorge se ha perdido la mayoría de carreras de lo que va de año sumado a la polémica que ha tenido con Aprilia.

El piloto y la escudería ya solucionaron ese problema. Prueba de ello es el elogio supremo que le ha dedicado Massimo Rivola, jefe de Aprilia, a Jorge Martín comparándole nada más y nada menos que con uno de los mejores corredores de la historia de la Fórmula 1: "Aprilia no es inferior a Ducati: en aerodinámica estamos por delante de todo el paddock. ¿El error? Haber puesto 8 Ducati en la parrilla, crean una ventaja antinatural".

"La historia dirá quién es mejor entre Martín y Márquez. Jorge tiene velocidad pura, pero se necesitan motos, gestión de carreras y suerte. Como Alonso en la F1: talento inmenso, títulos por debajo de las expectativas", ha reconocido Rivola en unas declaraciones recogidas por 'Motosan'.

Jorge ha sido noveno en la carrera al 'sprint' del Gran Premio de Hungría rescatando un gran punto después de haber salido desde la decimosexta posición. Poco a poco el vigente campeón del mundo de MotoGP va cogiendo confianza sobre la Aprilia aunque ya ha avisado de que será un proceso largo hasta que vuelva a luchar por victorias.