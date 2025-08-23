Ahora

MotoGP

La increíble comparación del jefe de Aprilia: "Jorge Martín es como Fernando Alonso, inmenso talento y..."

Massimo Rivola, directivo de la escudería boloñesa, ha sorprendido dejando una comparación en la que habla del talento de su pupilo y del de Fernando. Para el italiano, perfiles parecidos.

Fernando Alonso y Jorge MartinFernando Alonso y Jorge MartinGetty

Jorge Martín sigue en su proceso de adaptación para volver a ser el que era en MotoGP. El de San Sebastián de los Reyes encadena ya varios grandes premios compitiendo pero aún está lejos de conseguir los resultados esperados. Cabe recordar que Jorge se ha perdido la mayoría de carreras de lo que va de año sumado a la polémica que ha tenido con Aprilia.

El piloto y la escudería ya solucionaron ese problema. Prueba de ello es el elogio supremo que le ha dedicado Massimo Rivola, jefe de Aprilia, a Jorge Martín comparándole nada más y nada menos que con uno de los mejores corredores de la historia de la Fórmula 1: "Aprilia no es inferior a Ducati: en aerodinámica estamos por delante de todo el paddock. ¿El error? Haber puesto 8 Ducati en la parrilla, crean una ventaja antinatural".

"La historia dirá quién es mejor entre Martín y Márquez. Jorge tiene velocidad pura, pero se necesitan motos, gestión de carreras y suerte. Como Alonso en la F1: talento inmenso, títulos por debajo de las expectativas", ha reconocido Rivola en unas declaraciones recogidas por 'Motosan'.

Jorge ha sido noveno en la carrera al 'sprint' del Gran Premio de Hungría rescatando un gran punto después de haber salido desde la decimosexta posición. Poco a poco el vigente campeón del mundo de MotoGP va cogiendo confianza sobre la Aprilia aunque ya ha avisado de que será un proceso largo hasta que vuelva a luchar por victorias.

Las 6 de laSexta

  1. Las más de 350.000 hectáreas quemadas confirman el peor año de incendios en España
  2. La ONU tilda la devastadora situación de Gaza como "un fracaso para la humanidad" mientras Netanyahu niega la existencia de una hambruna
  3. Maduro acusa a EEUU de buscar un "cambio de régimen" de manera "terrorista" en Venezuela
  4. El kit básico de la vuelta al cole ya supera los 500 euros por niño, un 7% más que el curso pasado
  5. Gastar más para comprar menos: el precio de los alimentos se dispara con subidas de hasta un 16% en algunos productos
  6. Las calles de Barcelona se llenan de bicicletas mal aparcadas: la Guardia Urbana ha impuesto más de 2.000 multas este año