El jefe de Alonso desvela el gran problema que afronta Aston Martin en Australia: "Bastante preocupante"

Adrian Newey ha sacado a la luz un nuevo problema con Honda. Ni en Silverstone ni en Sakura habrían sido capaz de dar con la solución a los problemas con la unidad de portencia del AMR26, lo que les pone muy difícil competir en Melbourne.

La situación no mejora para Aston Martinque se encuentra al borde del abismo una vez más. Durante los libres previos al primer Gran Premio de la temporada Fernando Alonso no ha podido salir a pista por un problema en Silverstone con las baterías. Adrian Newey ha revelado los problemas que están viviendo con el motor Honda en una rueda de prensa de la F1 en Melbourne.

"Hemos tenido un nuevo problema de comunicación interna con la batería y su sistema de gestión", explicaba el ingeniero británico. Remarcando que las baterías de la unidad de potencia de Sakura aún "siguen sufriendo problemas de vibración" en el chásis desarrollado por el jefe de equipo. Lance Stroll, completó dos vueltas nada más durante los primero libres, donde Aston Martin "probó una solución diferente".

Fue entonces cuando Newey reveló el gran problema que afrontará en Australia: "Nos faltan baterías. Solo nos quedan dos, las dos que hay en el coche. Si perdemos una de ellas, obviamente tendremos un gran problema. Por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado con cómo usamos las baterías".

Por este motivo no habrían rendido en los libres, siendo las baterías de cada coche, las últimas disponibles y sin posibilidad de conseguir más para la primera cita de 2026: "Es una situación bastante preocupante. Tenemos la esperanza de poder superar el fin de semana y poner en marcha los dos coches, pero en este momento es muy difícil ser concreto al respecto".

Concluyó aclarando la cantidad de problemas que están teniendo en la compleja relación con Honda: "Me siento un poco impotente, claramente tenemos un problema muy importante con la unidad de potencia y nuestra falta de rodaje también significa que, al mismo tiempo, no estamos descubriendo nada sobre el coche porque hemos rodado muy poco".