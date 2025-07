El mensaje de Carlos Sainz para el GP de Gran Bretaña: "Suelo ir más rápido en carrera..."

Carlos Sainz ha conseguido acabar con la mala racha que venía arrastrando desde el Gran Premio de España. Tras tres fin de semanas consecutivos cayendo en Q1, el madrileño consigue en Silverstone pasar este primer corte.

Lo cierto es que la situación de Williams está lejos de ser la idónea en los últimos Grandes Premios. La falta de ritmo y, sobre todo, los problemas de fiabilidad han lastrado a los de Grove, dejando su casillero a cero en la última carrera en Austria.

En esta ocasión, Sainz ha conseguido la 11ª plaza, aunque saldrá 10º tras la sanción a Bearman: "Ha ido realmente como esperábamos, no teníamos el ritmo para estar en Q3, hemos hecho buenas vueltas, de momento es lo que hay, los demás han traído muchísimas mejoras y están un paso por delante de nosotros".

"Salimos décimos, hay que acabar octavo o noveno sería lo ideal, Fernando y Aston van más rápidos, pero no descarto nada. Suelo ir mejor en carrera que en clasificación con este coche. Al final hemos dedicado gran parte del fin de semana en mejorar los problemas de fiabilidad y a probar algunas cosas en el set-up", añadió el español.

"Cuando he puesto el mapa de clasificación he hecho buenas vueltas, pero no había más en el coche. Hay frustración en el equipo, somos super competitivos, los últimos años he ido muy bien en Silverstone y me da rabia luchar por el undécimo, pero ya avisamos desde principio de temporada que no tocaríamos el coche y que pondríamos todo para el coche de 2026", concluyó.