Un ex de McLaren desvela que fue "el clan Hamilton" el que empezó la guerra contra Alonso: "Él no era sucio"

Mark Slade, quien fuera ingeniero de McLaren en el año 2007, desvela algunas historias de tensión con Fernando en el equipo... y cómo "el clan Hamilton" empezó la guerra.

Ha vuelto la tensión entre Lewis Hamilton y Fernando Alonso después de lo ocurrido este fin de semana en Singapur. El inglés le lanzó un 'dardito' a través de las redes sociales. Parece que la historia ha vuelto a 2007, a su momento de guerra total en el equipo McLaren.

Mark Slade, quien fuera ingeniero de McLaren en el año 2007, habla del "clan Hamilton" y de cómo tanto Lewis como su padre iniciaron aquella guerra contra Fernando hace ya 18 años.

"Fernando era un buen tipo, no era para nada sucio. Lo que sucedió fue iniciado por el clan Hamilton, Lewis y su padre", denuncia Slade.

Sólo un año duró Fernando en McLaren ante la guerra que se desató. Pero dejó muchos amigos en el equipo: "Al año siguiente, en Jerez, Fernando llegó temprano solo para darme un abrazo, era muy especial".

Una anécdota reveladora

También cuenta el ingeniero una anécdota que demuestra que la relación entre el equipo y Alonso no era nada buena. El piloto asturiano trató de repartir algunos de sus beneficios con los trabajadores, pero Ron Dennis, entonces jefe, y los suyos lo rechazaron.

Fernando quiso repartir sus ganancias con su parte del garaje. Nos reunió a todos y nos dio un sobre con 1.000 euros... pero el director deportivo, Dave Ryan, entró hecho una furia y nos quitó el dinero. Fernando lo hizo de buena fe, en aquella época se hacían esas cosas, no solo Fernando", recuerda Mark Slade.