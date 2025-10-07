"Alonso es de los cuatro o cinco mejores de la historia": un ex de Renault ensalza a Fernando

Giancarlo Fisichella, compañero del asturiano en los años de sus Mundiales, considera que "podrá luchar por el podio nuevamente".

En una entrevista en 'Wettbasis', Giancarlo Fisichella ha hablado maravillas de Fernando Alonso. El italiano conoce muy bien al ovetense de los años que compartieron en Renault, donde el ahora piloto de Aston Martin alzó sus dos Mundiales de Fórmula 1 (2005 y 2006).

Ya han pasado 20 años de aquella época dorada de la escudería gala, pero el excompañero del '14' le sigue viendo como uno de los mejores de la parrilla.

"Es importante estar en forma física y mentalmente, y lo ha logrado a lo largo de su carrera. Entrena en el gimnasio. A pesar de sus 44 años, sigue siendo uno de los mejores corredores del momento", ha señalado.

Y no solo de la parrilla actual, sino de la historia de la Fórmula 1: "Para mí, Alonso es uno de los cuatro o cinco mejores pilotos. Tiene el currículum y la experiencia necesarios. Una buena combinación".

Es por ello que Fisichella cree que si Aston Martin le da una buena espada a Alonso, Fernando no fallará: "Estoy seguro de que podrá luchar por el podio nuevamente cuando vuelva a estar en un buen coche".

"Creo que con las nuevas reglas, todo puede pasar, y Aston Martin puede ser uno de los equipos más fuertes. ¿Por qué no?", ha afirmado.

Según el italiano, contar en un mismo equipo con las manos de Fernando Alonso y las de Adrian Newey puede hacer que Aston Martin sea uno de los principales aspirantes la próxima temporada.

"Creo que sí. Es uno de los mejores pilotos y tiene uno de los mejores diseñadores jefes. Newey ha ganado campeonatos con todos los equipos: McLaren, Red Bull", ha zanjado.