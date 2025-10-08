Los expertos de la F1 no valoran tanto a Alonso como los fans: quinta nota en Singapur

Por detrás de Bearman o de Carlos Sainz, Fernando Alonso se queda con un 8,2 a pesar de ser elegido piloto del día en la carrera del domingo.

A pesar de ser elegido piloto del día, a pesar de ser prácticamente el único que pudo adelantar en pista, los expertos de la Fórmula 1 no han valorado lo suficiente la carrera de Fernando Alonso en Singapur. Le han dado la quinta mejor nota, lejos de los mejores una vez más.

Fernando se queda con una nota media de 8,2, empatado con Kimi Antonelli. Justo por encima están Oliver Bearman y Carlos Sainz.

"Un GP de Singapur lleno de acontecimientos para Fernando Alonso, quien llamó la atención al empezar con los neumáticos blandos y perdió algo de terreno después de una parada lenta. Luchó duro y con determinación ante Isack Hadjar y rápidamente se acercó a un Lewis Hamilton sin frenos. Su buen octavo puesto se convirtió en un séptimo tras la bandera a cuadros por la penalización a Hamilton", detallan los expertos de la competición.

Los dos que lideraron la carrera son los que se han quedado con la mejor nota: un 8,8 para Max Verstappen y la perfección, el 10, para George Russell.

Sobre Carlos hablan de un "luchador" en carrera: "Sainz luchó en carrera, remontó desde el fondo de la parrilla hasta la décima plaza y se hizo con un punto que puede valer mucho a final de temporada".