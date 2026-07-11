El mánager de Piastri desmiente cualquier rumor sobre un intercambio por Verstappen: "Es un sinsentido"

Mark Webber ha arrojado luz sobre el comentado posible intercambio entre dos de los pilotos más fuertes de la temporada pasada, algo que parece que por el momento no ocurrirá.

El rumor sobre una posible llegada de Max Verstappen a McLaren ha dinamitado la Fórmula 1 en las últimas semanas después de meses de incertidumbre con el futuro del cuatro veces campeón mundial.

El neerlandés estaría buscando revertir su mala dinámica en la competición esta temporada y un posible trueque por Oscar Piastri ha sido comentado en torno a la F1 tras varias informaciones surgidas durante el Gran Premio de Gran Bretaña.

Los reportes apuntaban que el australiano no estaría contento con su puesto en Woking y un cambio de aires sería el mejor desenlace para el compañero de Lando Norris.

Sin embargo, esta teoría parece desmoronarse por el momento después de que el mánager del piloto haya salido en el portal 'Racer' a desmentir cualquier tipo de rumor sobre su cliente.

"Oscar tiene contrato con McLaren para el futuro previsible. Hablar de que está presionando para marcharse es un sinsentido", aseguraba Mark Webber. De esta manera quedaría cerrada la puerta de entrada de Max a McLaren, aunque Webber continuó analizando el futuro de Piastri: "Se ha escrito mucha ficción sobre él y otros equipos... McLaren ha dicho en repetidas ocasiones que lo quiere a largo plazo. Oscar está centrado en eso".

Unas declaraciones que podrían tener una repercusión directa sobre la parrilla de pilotos de F1. Verstappen continuará en busca de las mejores condiciones posibles para 2027, podría obtenerlas en Red Bull donde ya habría puesto sus condiciones, o fuera del equipo austríaco, donde cualquier escudería querría hacerse con los servicios de un piloto de tal magnitud, aunque las condiciones que impone serían el principal impedimento.

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