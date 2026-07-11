Ahora

"Oscar tiene contrato con McLaren para el futuro"

El mánager de Piastri desmiente cualquier rumor sobre un intercambio por Verstappen: "Es un sinsentido"

Mark Webber ha arrojado luz sobre el comentado posible intercambio entre dos de los pilotos más fuertes de la temporada pasada, algo que parece que por el momento no ocurrirá.

Max Verstappen y Oscar Piastri Max Verstappen y Oscar Piastri Getty

El rumor sobre una posible llegada de Max Verstappen a McLaren ha dinamitado la Fórmula 1 en las últimas semanas después de meses de incertidumbre con el futuro del cuatro veces campeón mundial.

El neerlandés estaría buscando revertir su mala dinámica en la competición esta temporada y un posible trueque por Oscar Piastri ha sido comentado en torno a la F1 tras varias informaciones surgidas durante el Gran Premio de Gran Bretaña.

Los reportes apuntaban que el australiano no estaría contento con su puesto en Woking y un cambio de aires sería el mejor desenlace para el compañero de Lando Norris.

Sin embargo, esta teoría parece desmoronarse por el momento después de que el mánager del piloto haya salido en el portal 'Racer' a desmentir cualquier tipo de rumor sobre su cliente.

"Oscar tiene contrato con McLaren para el futuro previsible. Hablar de que está presionando para marcharse es un sinsentido", aseguraba Mark Webber. De esta manera quedaría cerrada la puerta de entrada de Max a McLaren, aunque Webber continuó analizando el futuro de Piastri: "Se ha escrito mucha ficción sobre él y otros equipos... McLaren ha dicho en repetidas ocasiones que lo quiere a largo plazo. Oscar está centrado en eso".

Unas declaraciones que podrían tener una repercusión directa sobre la parrilla de pilotos de F1. Verstappen continuará en busca de las mejores condiciones posibles para 2027, podría obtenerlas en Red Bull donde ya habría puesto sus condiciones, o fuera del equipo austríaco, donde cualquier escudería querría hacerse con los servicios de un piloto de tal magnitud, aunque las condiciones que impone serían el principal impedimento.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. El incendio de Los Gallardos evoluciona "relativamente bien dentro de la gravedad" tras calcinar 6.600 hectáreas
  2. Feijóo se defiende de las críticas por sus palabras sobre el absentismo laboral: "¿Sabéis lo que os digo? Que me da igual"
  3. El líder supremo Mojtaba Jamenei clama "venganza" por el asesinato de su padre y los iraníes señalan a Trump: "¡Te mataremos!"
  4. Óscar López, elegido candidato del PSOE a la Comunidad de Madrid con el máximo de avales
  5. La importancia de escuchar a los pacientes con cáncer y respetar sus prioridades: "Me dieron el diagnóstico sin mirarme a la cara"
  6. Al menos 15 heridos, uno de ellos con una cornada en la cara, en un peligrosísimo quinto encierro de San Fermín 2026