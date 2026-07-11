Dudan de que Carlos Alcaraz pueda jugar el US Open

¿Por qué Alcaraz usa una raqueta partida y sin cordaje? El sorprendente detalle de su entrenamiento

Greg Rusedski, exnúmero 4 del mundo, tiene serias dudas del estado de forma del murciano tras las últimas imágenes que subió a redes sociales.

Poco después de que se conociera que Carlos Alcaraz no defenderá victoria en el Masters 1000 de Cincinnati, que arranca el 13 de agosto, el murciano compartió una serie de imágenes y vídeos en las redes sociales.

En las mismas se le ve golpeando y haciendo ejercicios con esa mano derecha que se lesionó el pasado mes de abril en su debut en el Conde de Godó.

Eso sí, a un nivel muy suave y con poquísima intensidad, lo que a Greg Rusedski le genera dudas hasta tal punto de pensar que no llegará al US Open, que se juega del 31 de agosto hasta el 13 de septiembre y donde Alcaraz defiende también victoria.

"Me sorprendería mucho si jugara el US Open, porque lo que noté al ver el vídeo es que golpea la pelota con poca fuerza, apenas golpea la pelota y hace ciertos movimientos", ha explicado en el podcast 'Off Court'.

"Y cuando sacaba, ¿te diste cuenta de que no hacía un solo saque? Hacía el movimiento completo, aterrizaba, dejaba caer la pelota y luego volvía a empezar el movimiento", ha añadido.

El exnúmero 4 del mundo considera que el vídeo "genera más preguntas que respuestas": "Me indica que hay algo mucho más serio si realmente no está golpeando bien la pelota".

Es por ello que le pide al murciano mucha prudencia en su regreso: "Es una superestrella, y espero que se recupere y encuentre la manera de solucionar este problema de muñeca. Incluso si necesita descansar el resto de la temporada y puede volver al final de la misma completamente recuperado, sería positivo".