¿Piastri como recambio de Verstappen en Red Bull? El australiano responde: "Es algo bonito..."

El piloto de McLaren habla sobre los rumores que le sitúan en el equipo austriaco: "Es una novedad para mí"

"Espero que eso demuestre el valor que tengo como piloto"

La nueva era de la Fórmula 1 ha estado rodeada de críticas desde que comenzó la temporada. El nuevo reglamento no ha gustado a muchos pilotos, y uno de ellos ha sido Max Verstappen.

El piloto neerlandés ha sido muy crítico con la nueva normativa. Incluso, 'Mad Max' dijo que los nuevos coches eran como "jugar al Mario Kart" y las especulaciones sobre una posible salida del cuatro veces campeón del mundo de Red Bull no han tardado en aparecer.

Un hueco que sería muy complicado de reemplazar, aunque muchos rumores han apuntado a Oscar Piastri como el candidato idóneo para el puesto. De hecho, el australiano ha hablado sobre esta posibilidad: "Es una novedad para mí. Obviamente no ha habido ninguna conversación ni nada parecido, pero sí, es halagador".

"Espero que eso demuestre el valor que tengo como piloto, y eso es algo bonito. Pero estoy muy feliz donde estoy. Tengo mucha confianza en que este equipo será capaz de ganar carreras y, espero, campeonatos en el futuro", comentó el piloto de McLaren.

Un año en el que McLaren y Red Bull están muy lejos del ritmo que demostraron el año pasado. Sin embargo, los de Woking parecen haber dado un paso hacia delante en el pasado GP de Miami, con un Piastri que consiguió subir al podio por segunda vez esta temporada.

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