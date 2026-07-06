El enfado de Romario con Brasil tras la eliminación: "La culpa es de todos"

La leyenda brasileña no está nada contento con la caída de Brasil ante la Noruega de Erling Haaland en los octavos de final del Mundial.

Brasil está fuera del Mundial. La selección que entrena Carlo Ancelotti cayó eliminada por Noruega en los octavos de final. Un doblete de Erling Haaland lo catapultó todo.

Romario, leyenda del equipo brasileño, estaba muy enfadado con la selección. Se lo dijo a Julio Suárez en el micrófono de 'Jugones'.

"Lo he visto mal. La culpa es de todos y del entrenador también", dice Romario.

"Yo como brasileño estoy muy decepcionado. Yo creo que lo que pasó fue una cosa impresionante", sostiene el exjugador.

Y cierra con una frase lapidaria sobre esta selección: "Este no es el Brasil que nosotros conocemos, que nosotros queremos".

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