Ahora

Nuevas normas en el 26

La magia de Adrian Newey ya se nota en Aston Martin: "Hay flexibilidad en el reglamento..."

El nuevo ingeniero jefe de Aston Martin cree que en la pretemporada 2026 podría haber coches muy diferentes: "Hay suficiente flexibilidad...".

Adrian NeweyAdrian NeweyGetty

Los equipos de Fórmula 1 ultiman sus diseños para la próxima temporada, los de las nuevas normas. Ya quedan meses para que arranque el campeonato y en Aston Martin notan el trabajo de Adrian Newey, que parece que no está durmiendo demasiado y se queda hasta tarde en la fábrica de Silverstone.

Cree el ingeniero más laureado de la historia de la competición que podría haber coches muy diferentes en la pretemporada de 2026.

En palabras a 'Auto Motor und Sport', Newey dice que espera coches diferentes: "Es aburrido cuando todos los coches son iguales y solo se distinguen por la decoración...".

"Hay suficiente flexibilidad en el reglamento. Estoy seguro de que cada uno encontrará soluciones diferentes", espera un Newey que ya prepara el monoplaza de Fernando Alonso y de Lance Stroll para el curso que viene.

Aston Martin será uno de los candidatos. Ya lo advirtió Fernando: tienen todos los ingredientes para luchar por el mundial ya en 2026. Y la cuenta atrás ha comenzado.

Las 6 de laSexta

  1. DIRECTO | La Flotilla continúa rumbo a Gaza mientras Israel se prepara para interceptar sus barcos
  2. El PP de Almeida aprueba una propuesta de Vox que obliga a informar a las mujeres del supuesto "síndrome post aborto"
  3. Igualdad avanza una investigación interna "exhaustiva" por las pulseras antimaltrato y pide "disculpas" a las víctimas por el "ruido"
  4. La defensa de Begoña Gómez alega que todos los trabajadores hacen gestiones personales en sus horas de trabajo
  5. Meses o años de la mamografía al diagnóstico: denuncian retrasos en la detección de cáncer de mama en la sanidad andaluza
  6. Un atracador fuera de sí, un cuchillo enorme y unos vecinos invencibles: así se evitó el robo de un estanco en Fuenlabrada (Madrid)