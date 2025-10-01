La magia de Adrian Newey ya se nota en Aston Martin: "Hay flexibilidad en el reglamento..."

El nuevo ingeniero jefe de Aston Martin cree que en la pretemporada 2026 podría haber coches muy diferentes: "Hay suficiente flexibilidad...".

Los equipos de Fórmula 1 ultiman sus diseños para la próxima temporada, los de las nuevas normas. Ya quedan meses para que arranque el campeonato y en Aston Martin notan el trabajo de Adrian Newey, que parece que no está durmiendo demasiado y se queda hasta tarde en la fábrica de Silverstone.

Cree el ingeniero más laureado de la historia de la competición que podría haber coches muy diferentes en la pretemporada de 2026.

En palabras a 'Auto Motor und Sport', Newey dice que espera coches diferentes: "Es aburrido cuando todos los coches son iguales y solo se distinguen por la decoración...".

"Hay suficiente flexibilidad en el reglamento. Estoy seguro de que cada uno encontrará soluciones diferentes", espera un Newey que ya prepara el monoplaza de Fernando Alonso y de Lance Stroll para el curso que viene.

Aston Martin será uno de los candidatos. Ya lo advirtió Fernando: tienen todos los ingredientes para luchar por el mundial ya en 2026. Y la cuenta atrás ha comenzado.