El dato de Fernando Alonso en Bakú que vuelve a dejar muy señalado a Lance Stroll

El asturiano fue casi tres décimas más rápido que su compañero de equipo. Sólo Max Verstappen le sacó más distancia a su compañero: medio segundo.

Aunque Lance Stroll siga por delante de Fernando Alonso en el mundial de pilotos, hay algunos datos que le dejan en muy mal lugar en Aston Martin. En clasificación el asturiano le arrasa... y en el último Gran Premio de Azerbaiyán, en Bakú, la distancia de ritmo volvió a ser enorme.

Según datos publicados por 'Delta Data', Fernando tuvo un ritmo casi tres décimas más rápido que el de Stroll. En concreto 0,271.

La distancia sólo es mayor en el caso de Red Bull. Lógico. Max Verstappen fue más de medio segundo más rápido que Yuki Tsunoda, que logró la mejor posición de su vida en ese coche.

Destaca también la igualdad de los Williams a pesar del podio de Carlos Sainz. Prácticamente el mismo ritmo que su compañero, Alex Albon.

Y en Ferrari Charles Leclerc sigue mandando. En este 2025 está siendo mucho más veloz que un Lewis Hamilton que lo está pasando mal en su llegada a Maranello. En Bakí su ritmo fue 0,063 segundos más rápido. Una distancia, en este caso, que no fue tan grande como en otros fines de semana.