Fernando Alonso, anonadado con Adrian Newey: "Intentas entender por qué lo hace..."

El asturiano se ha mostrado muy sorprendido con la metodología del británico y su manera de ver lo que el resto no atisba.

Durante una entrevista con Aston Martin en la que ha analizado el proyecto ganador del equipo y ha aclarado su futuro, Fernando Alonso también se ha detenido a hablar de AdrianNewey.

Y es que para el ovetense, gran admirador del británico, el ex de Red Bull es "el mejor diseñador en la historia de nuestro deporte".

Es por ello que cuando Newey habla, Alonso atiende: "Intentas entender por qué lo hace, por qué eligió ese camino o por qué responde de esa manera, porque siempre hay algo que aprender de él".

De hecho, tal y como él explica, hay ocasiones en las que no llega a entenderle: "Hay momentos en los que, para entenderlo, necesitas usar toda tu capacidad cerebral. Aunque Adrian solo use el cinco por ciento, nosotros, la gente normal, necesitamos usar mucho más".

Sobre su focalización en el proyecto de 2026, Fernando afirma que Adrian "está muy concentrado": "Siempre está en su habitación, en su mesa de dibujo, concentrado en obtener resultados".