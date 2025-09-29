Alonso revela el crucial rol que desempeña para el Aston Martin de 2026: "Toda la información..."

El asturiano se está implicando como uno más en el desarrollo del monoplaza que está llamado a competir por cosas importantes la próxima temporada.

Fernando Alonso es consciente de que en 2026 tiene que poner toda la carne en el asador. Con la llegada del nuevo reglamento, las posibilidades de que el asturiano pueda tener un monoplaza competitivo son mucho más altas y, aún más, cuando ese coche lo diseña Adrian Newey,

Alonso confía en el talento de Newey para desarrollar un Aston ganador pero también tiene claro que debe aportar sus sensaciones y opiniones con respecto al 'feeling' del proyecto. El bicampeón del mundo está jugando un papel importante en la idea del coche de 2026.

Sus conclusiones haciendo pruebas funcionan como guía para que el Aston Martin pueda llegar a ganar carreras la temporada que viene: "Bueno, hasta ahora, hemos estado pilotando el nuevo coche en el simulador y asistiendo a algunas reuniones y debates sobre el reglamento y cómo afectará a la conducción".

"Temas como la energía disponible a lo largo de una vuelta o la aerodinámica activa son cosas con las que todo el mundo está familiarizado, pero de momento sólo son palabras, gráficos y números que vemos en una pantalla, pero toda esa información acabará convirtiéndose en realidad cuando tengamos el monoplaza en la pista y lo conduzcamos por primera vez", ha asegurado Fernando en unas declaraciones que recoge 'Motorsport'.

El asturiano señala que el proyecto aún tiene mucho desarrollo por delante pero que serán conscientes del verdadero rendimiento del Aston cuando lo pongan sobre el asfalto. "Mi objetivo es Australia 2026", reconoció Alonso a principio de temporada dando ya pistas de que su verdadera atención está puesta en la temporada que viene.