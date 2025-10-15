Lorenzo recuerda la 'guerra' entre Marc Márquez y Valentino Rossi: "Habría supuesto una descalificación"

El pentacampeón del mundo reconoce que se benefició del enfrentamiento entre el ilerdense y el italiano en 2015: "Más que ayudarme a mí, creo que Márquez decidió no facilitarle las cosas a Rossi".

Ya ha pasado una década desde aquel suceso, pero tras lo visto este año parece que la batalla entre Marc Márquez y Valentino Rossi sigue tan viva como siempre, al menos por parte del italiano.

Sobre lo que ocurrió en 2015 y el estallido de la relación en Malasia tras la patada del 'Doctor' al de Cervera ha hablado Jorge Lorenzo en el 'Corriere della Sera'.

El balear, que aquel año se coronó campeón, fue testigo privilegiado del enfrentamiento, y sabe bien qué diferencia a ambos pilotos.

"Valentino es un campeón completo, muy inteligente. Ambos dispuestos a todo para ganar, con una diferencia. Rossi, si entendía que no tendría posibilidades de lograrlo, terminaba segundo o tercero, mientras que Márquez va a por la victoria igualmente, aunque sea a costa de arriesgarse a hacerse daño", ha explicado.

Lorenzo considera que Rossi podría haber frenado la guerra, pero no lo creyó oportuno y esta fue a más hasta estallar en Sepang.

"Entre Valentino y Marc el problema nació en Argentina cuando, tras una colisión, Márquez cayó. Su relación cambió. Quizá Valentino podría haber eliminado la tensión justo después de la carrera, con un simple gesto diplomático. No ocurrió y el propio Márquez dijo que, a causa de aquella colisión, no ayudaría a Rossi a ganar el Mundial. Me beneficié de esa guerra", ha recordado.

De hecho, Jorge apunta que "más que ayudarme a mí, creo que Márquez decidió no facilitarle las cosas a Rossi. Pero hay que ser objetivos, muchos pilotos italianos como Petrucci, Dovizioso o Iannone echaron una mano a Valentino dejándolo pasar fácilmente, aunque este aspecto no se recuerda".

Eso sí, sobre lo ocurrido en Sepang, el pentacampeón afirma que esa patada era merecedora de "una descalificación".

"Creo que la maniobra de Valentino en Malasia, cuando empujó fuera de pista a Marc, en condiciones normales habría supuesto una bandera negra", ha zanjado.