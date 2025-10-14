Pide que pida perdón
Un expiloto de MotoGP ataca a Márquez: "No hubo patada de Rossi... Marc faltó el respeto al motociclismo"
Loris Reggiani, quien fuera piloto de MotoGP, dice que Marc debió pedir perdón: "No me extraña que le sigan pitando diez años después".
La guerra Marc Márquez - Valentino Rossi, aunque el italiano ya no esté compitiendo en MotoGP, sigue muy viva. El expiloto Loris Reggiani ha negado que hubiera patada y ha cargado duramente contra el actual campeón del mundo, pidiéndole que pida perdón por lo ocurrido en aquella temporada.
En 'Fanpage', Reggiani denuncia que aquel año "Marc faltó el respeto al motociclismo" y pide que pida perdón aunque hayan pasado diez años.
"Esa temporada lo cambió todo, Márquez faltó al respeto al motociclismo, esa temporada lo descalificó como hombre. Yo también era su aficionado, es más, a decir verdad, prefería a Marc antes que a Valentino Rossi", dice el expiloto de la categoría reina.
No le sorprenden los pitos de los fans italianos: "No me extraña que le silben, bastaría con pedir perdón, incluso diez años después".
Además, niega la famosa patada: "Rossi nunca dio una patada a Márquez, ni siquiera Dorna lo consideró así. No es humanamente posible empujar una moto de 150 kilos mientras está en marcha, aunque sea lentamente. Rossi se merecía ese título, estuvo en cabeza desde la primera hasta la penúltima carrera".
"Jorge Lorenzo ganó más Grandes Premios, pero Vale fue más constante y Jorge se prestó un poco a ese juego, él mismo lo dijo después de Valencia. Si esas tres últimas carreras hubieran salido como debían, Rossi habría ganado ese Mundial, ¡a los 36 años!", dice el expiloto italiano.