¿Se cierra la puerta de Mercedes para Verstappen? Russell y Antonelli, renovados

La marca de la estrella ha anunciado este jueves la renovación de su pareja de pilotos para 2026... sin especificar la duración de ambos contratos.

Aston Martin, en el horizonte de Max

George Russell y Andrea Kimi Antonelli seguirán siendo los pilotos de Mercedes, al menos, hasta el término de la próxima temporada.

La escudería germana ha anunciado la renovación de su pareja de pilotos sin especificar la duración del contrato de ambos.

"George y Kimi han demostrado ser una pareja sólida y estamos entusiasmados de continuar nuestro viaje juntos", ha señalado Toto Wolff en la nota de prensa publicada por el equipo.

A sus 27 años, Russell afrontará su octava temporada en Fórmula 1, mientras que Kimi, de solo 19, va a por su segundo año en el 'Gran Circo'.

Y es que Toto siempre ha confiado en sus pilotos: "Confirmar nuestra alineación de pilotos siempre fue sólo una cuestión de cuándo, no de sí".

"Queríamos tomarnos nuestro tiempo, gestionar las negociaciones adecuadamente y asegurarnos de que todos, en todas las partes, estuvieran contentos. Me complace haberlo hecho", añade el austriaco.

La renovación de ambos, que casi con toda seguridad llevará incluida una cláusula de prolongación de contrato, podría cerrar la puerta de Brackley a Max Verstappen, que si no ve rendimiento en el Red Bull del nuevo reglamento podría buscar nuevos horizontes en Aston Martin.