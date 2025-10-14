El matiz de Bagnaia sobre Marc Márquez: "Con Valentino Rossi, obviamente..."

El italiano ha afirmado que tiene una "gran relación" con su compañero de equipo, uno de los "mejores pilotos del mundo"... junto a su 'mentor'.

La web oficial de MotoGP ha publicado una pequeña entrevista con PeccoBagnaia en la que, entre otros aspectos, habla de su relación con Marc Márquez.

El de Cervera, que aterrizó con perfil bajo hace poco menos de un año en Ducati, ha arrasado al italiano en su primer año de rojo.

Muchos apuntaban a que al '63', miembro de la escuela de Valentino Rossi, no le estaba haciendo gracia tener al '93' como compañero de box, pero Pecco lo ha desmentido categóricamente.

De hecho, ha asegurado que es uno de los mejores de la historia... junto a su 'mentor': "Tenemos una gran relación, como lo esperaba. Es uno de los mejores motociclistas del mundo. Con Valentino, obviamente, uno de los mejores pilotos del mundo".

Bagnaia va más allá y afirma que ha mejorado a raíz de compartir equipo con Marc: "Solo puedes aprender de un piloto como él, y es algo que intento hacer. Tengo que decir que mi paso desde el año pasado en Motegi para la moto fue que pude ser más rápido en la izquierda, así que durante toda la temporada, he mejorado un poco".