¿Llegará Christian Horner a Aston Martin? Los "retoques" que prevé Newey en el equipo de Alonso

El laureado ingeniero no ha querido adelantar información acerca de la posible llegada del exdirectivo de Red Bull, pero ha confirmado cambios en "la organización de los miembros sénior del equipo".

Aston Martin continúa haciendo modificaciones en su equipo, tanto para el segundo tramo de temporada como para 2027. La escudería británica está atravesando una etapa de cambios significativos en su rendimiento, composición y estructura de plantilla, la cual podría tener grandes resultados de cara al próximo campeonato.

Entre las novedades que podrían experimentar los de Silverstone, está la llegada de Christian Horner al equipo. El que fuera el antiguo jefe de Red Bull ha estado apartado del paddock durante varios meses debido al periodo de 'gardening' que impone la Fórmula 1.

Durante dicho tiempo, el directivo británico ha sonado como la flamante próxima incorporación que pretende incorporar Lawrence Stroll al equipo. Sin embargo, todavía no hay novedades sobre su posible fichaje. A pesar de ello, quien ha dado alguna pista sobre su llegada ha sido Adrian Newey.

"Sí, sigo escuchando estos rumores sobre Christian. No puedo hacer más comentarios. Realmente no sé nada al respecto. Todo lo que puedo decir es que estamos muy contentos con nuestro equipo directivo. Puede que hagamos algunos pequeños retoques, pero estamos muy contentos con el personal que tenemos en Aston Martin", ha señalado el laureado ingeniero, adelantando posibles incorporaciones en el futuro.

En declaraciones recogidas por 'Motorsport', Newey asegura que el proyecto de Aston Martin a futuro marcha correctamente, aunque afirma que habrá cambios "en cuanto a la organización de los miembros sénior del equipo".

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