El incendio de Navas de San Antonio, Segovia, obliga a evacuar Los Ángeles de San Rafael y Vegas de Matute

Los detalles La Comunidad de Madrid ha destinado cinco dotaciones terrestres y tres helicópteros del Cuerpo regional de Bomberos para colaborar en las labores de extinción del incendio.

La Comunidad de Madrid ha enviado cinco dotaciones terrestres y tres helicópteros del Cuerpo regional de Bomberos para ayudar en la extinción del incendio en San Antonio y Navas de Riofrío, Segovia. Emergencias 112 de Madrid anunció esta colaboración tras la solicitud de ayuda de la Junta de Castilla y León. El incendio, con Índice de Gravedad Potencial 1 y probablemente accidental, enfrenta reactivaciones por el viento, con rachas de 20 a 25 km/h, afectando puntos calientes del flanco oeste. Más de 30 medios terrestres y aéreos participan en las labores de extinción.

Las poblaciones de Los Ángeles de San Rafael y Vegas de Matute, en Segovia, han sido desalojadas este domingo de forma preventiva a consecuencia del incendio que se inició este sábado en Las Navas de San Antonio y que esta tarde se ha elevado al máximo nivel, el 2, del índice de gravedad potencial. Asimismo, la localidad de Valdeprados ha sido confinada.

La decisión se ha adoptado de manera inmediata tras la convocatoria urgente del centro de coordinación de emergencias (Cecopi), ante la evolución del incendio y el riesgo para estas poblaciones. Por su parte, el Ayuntamiento de El Espinar ha informado de que las personas que dispongan de vehículo propio y de un lugar alternativo donde alojarse pueden realizar la evacuación por sus propios medios.

También se ha puesto a disposición de los desalojados el Colegio de Villacastín, según ha indicado, por su parte, el Ayuntamiento de Vegas de Matute.

Para los vecinos que necesiten transporte o asistencia se han habilitado autobuses. Asimismo, el Ayuntamiento espinariego ha habilitado el Polideportivo Municipal como espacio de acogida para prestar atención y alojamiento temporal a las personas que lo necesiten.

La evacuación se produce mientras el dispositivo de extinción continúa trabajando contra el incendio forestal, que mantiene desplegados numerosos medios terrestres y aéreos y cuya evolución se encuentra condicionada por las altas temperaturas y el viento.

Actualmente trabajan 41 medios, entre ellos cinco helicópteros, ocho cuadrillas terrestres, seis autobombas y ocho brigadas helitransportadas. Este fuego podría haberse originado de manera accidental.

La provincia de Segovia se ve afectada también por otro incendio, en este caso en IGR 1, en la localidad de Revenga, un fuego cuyos efectos se extienden al Ayuntamiento de El Espinar a través del suministro del agua.

Según ha explicado el Ayuntamiento de El Espinar en un comunicado, el incendio de Revenga ha dejado fuera de servicio el sistema de bombeo de agua desde el embalse de Puente Alta, lo que ha obligado a la "detención completa del suministro por esta vía".

Para garantizar el abastecimiento de agua, el suministro pasará a realizarse desde el embalse local del Vado de las Cabras, ha subrayado el Consistorio, que ha pedido "responsabilidad" en el consumo de agua ante el "escenario de emergencia" actual.

La Comunidad de Madrid envía efectivos

La Comunidad de Madrid ha destinado cinco dotaciones terrestres y tres helicópteros del Cuerpo regional de Bomberos para colaborar en las labores de extinción del incendio.

Así lo ha anunciado esta tarde Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid en una publicación en su perfil oficial en X, donde destaca que esta decisión se ha adoptado tras la solicitud de ayuda de la Junta de Castilla y León.

El operativo del incendio forestal originado en Navas de San Antonio trabaja en apagar reactivaciones provocadas por el viento, con rachas de entre 20 y 25 kilómetros por hora, en puntos calientes del flanco oeste y dentro de la zona quemada.

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